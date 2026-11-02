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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 3 November 2026 today gemini horoscope in hindi

आज का राशिफल: मिथुन राशि वाले पुरानी बातों को लेकर बहस से बचें, पढ़ें 3 नवंबर का राशिफल

Tue, 03 Nov 2026 05:03 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 03 Nov 2026 05:03 AM IST
सार

Aaj Ka Mithun Rashifal: आज का दिन आपके लिए मानसिक प्रसन्नता और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी।

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aaj ka mithun rashifal 3 November 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए मानसिक प्रसन्नता और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। उनके मार्गदर्शन से अधूरे काम पूरे करने और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यदि आप राजनीति, सामाजिक कार्यों या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। उत्साह में आकर कोई फैसला लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है। इस दौरान अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें और दूसरों की बात भी समझने का प्रयास करें। संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में किसी के साथ मतभेद होने की आशंका है। बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई कानूनी या आर्थिक फैसला न लें। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर दिन के अंत तक परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं।
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आज के मुख्य संकेत:
करियर: सही सलाह से महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे।
आर्थिक स्थिति: संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी रखें।
प्रेम और परिवार: पुरानी बातों को लेकर बहस से बचें।
सेहत: मानसिक शांति के लिए खुद को समय दें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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