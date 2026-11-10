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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 11 November 2026 today gemini horoscope in hindi

आज का राशिफल: मिथुन राशि वाले परिवार के बीच संतुलन बनाकर रखें, पढ़ें 11 नवंबर का राशिफल

Wed, 11 Nov 2026 05:03 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 11 Nov 2026 05:03 AM IST
सार

आज पुराने और लंबे समय से अधूरे पड़े काम पूरे होने से मन को काफी राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे जिम्मेदारियां निभाना कुछ आसान हो सकता है।

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aaj ka mithun rashifal 11 November 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज पुराने और लंबे समय से अधूरे पड़े काम पूरे होने से मन को काफी राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे जिम्मेदारियां निभाना कुछ आसान हो सकता है। हालांकि, काम का दबाव बीच-बीच में मानसिक थकान या तनाव दे सकता है। ऐसे में हर काम को एक साथ निपटाने के बजाय प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। परिवार में कोई अच्छी खबर मिलने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है।
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जीवनसाथी और बच्चों का प्यार तथा सहयोग आपका हौसला बढ़ाएगा। उनकी मौजूदगी आपको मानसिक मजबूती देगी। हालांकि, मां की सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। सांस से जुड़ी कोई परेशानी महसूस हो तो उसे टालने के बजाय समय रहते उचित ध्यान दें। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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