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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 4 September 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले ऑफिस विवाद को शांतिपूर्वक संभालें, पढ़ें 4 सितंबर का राशिफल

Fri, 04 Sep 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 04 Sep 2026 05:11 AM IST
सार

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। परिस्थितियां आपके मुताबिक न हों तो भी धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। किसी भी मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी स्थिति को समझें।

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Aaj ka kumbh rashifal 4 September 2026 aquarius horoscope in hindi
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल
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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। परिस्थितियां आपके मुताबिक न हों तो भी धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। किसी भी मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी स्थिति को समझें। यात्रा या घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आने वाले समय में आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इसलिए आसपास होने वाली बातचीत और घटनाओं पर ध्यान दें।
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कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि, बहस में उलझने के बजाय शांतिपूर्वक अपनी बात रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। समझदारी से लिया गया फैसला माहौल को बिगड़ने से रोक सकता है। किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार है तो माता-पिता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना आपके मनोबल को मजबूत करेगा। परिवार से मिलने वाला सहयोग आपको आत्मविश्वास देगा। घर की जरूरतों को देखते हुए कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना भी बन सकती है। खरीदारी करते समय गुणवत्ता और बजट दोनों का ध्यान रखें।
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मुख्य बिंदु:
परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखें।
यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।
ऑफिस विवाद को शांतिपूर्वक संभालें।
माता-पिता का आशीर्वाद लाभ देगा।
घर के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   
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