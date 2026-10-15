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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 16 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वाले जमीन या बंटवारे के मामलों में सतर्क रहें, पढ़ें 16 अक्तूबर का राशिफल

Fri, 16 Oct 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 16 Oct 2026 05:04 AM IST
सार

आज आपको कुछ मामलों में असमंजस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने के बजाय परिस्थितियों का अच्छी तरह आकलन करें।

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Aaj ka kark rashifal 16 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज आपको कुछ मामलों में असमंजस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने के बजाय परिस्थितियों का अच्छी तरह आकलन करें। संतान की गतिविधियों और उसके मित्रों की संगति पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहने से बचें, क्योंकि इससे काम अटक सकता है। परिवार और समाज से जुड़े मामलों में भी सावधानी बरतें।
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छोटी-सी चूक किसी अनावश्यक परेशानी का कारण बन सकती है। यदि संपत्ति, जमीन या बंटवारे से संबंधित कोई मामला चल रहा है, तो अपनी बात सोच-समझकर रखें। जल्दबाजी में दिया गया बयान या तीखी प्रतिक्रिया विवाद को बढ़ा सकती है। ऐसे मामलों में धैर्य और स्पष्ट बातचीत से स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। आज व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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मुख्य बिंदु:
परिवार: संतान की गतिविधियों पर ध्यान दें।
संपत्ति: जमीन या बंटवारे के मामलों में सतर्क रहें।
निर्णय: किसी भी मुद्दे पर जल्दबाजी न करें।
सलाह: जरूरी काम खुद संभालने की कोशिश करें और बातचीत में संयम बनाए रखें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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