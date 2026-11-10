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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 11 November 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को समझदारी से काम लेना होगा, पढ़ें 11 नवंबर का राशिफल

Wed, 11 Nov 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 11 Nov 2026 05:04 AM IST
सार

आज मन में कुछ असमंजस और उलझनें बनी रह सकती हैं। कार्यक्षेत्र में भी ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जिनमें आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा।

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Aaj ka kark rashifal 11 November 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज मन में कुछ असमंजस और उलझनें बनी रह सकती हैं। कार्यक्षेत्र में भी ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जिनमें आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। हालांकि, घबराने के बजाय शांत मन से निर्णय लेंगे तो परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। सरकारी कामकाज में किसी प्रक्रिया के कारण रुकावट आ सकती है, इसलिए जरूरी दस्तावेजों और औपचारिकताओं को लेकर जल्दबाजी न करें।
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जीवनसाथी के साथ किसी छोटी-सी बात पर तकरार होने की संभावना है। बात को बढ़ाने के बजाय एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। मां की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं, इसलिए अपनी सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर्दी-जुकाम से बचने के लिए सावधानी बरतें और मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। प्रेम जीवन में कुछ राहत और सुखद अनुभव मिल सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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