खाड़ी में संघर्ष: 'वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले 'अस्वीकार्य'; समुद्री सुरक्षा जोखिम पर जयशंकर की दो-टूक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भारत ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में कमर्शियल शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।

जयशंकर ने सभी पक्षों से संयम और तनाव कम करने की अपील की।

भारत ने नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा व व्यापार की निर्बाध आवाजाही पर जोर दिया।

खाड़ी से लेकर लाल सागर और काला सागर तक समुद्री सुरक्षा चुनौती बढ़ी है।

भारतीय नाविक भी इन समुद्री इलाकों में बढ़ते जोखिम का सामना कर रहे हैं।

भारत ने इस मुद्दे पर वैश्विक जनमत तैयार करने की पहल में 23 अन्य साझेदारों के साथ हाथ मिलाया है।

विदेश मंत्री ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा और व्यापार का आवागमन बिना रुकावट जारी रहना चाहिए। समुद्री क्षेत्र में सामने आ रही नई चुनौतियों ने जमीन पर पहले से मौजूद समस्याओं को और बढ़ा दिया है। खाड़ी क्षेत्र के साथ-साथ लाल सागर से काला सागर तक वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले हुए हैं। इन घटनाओं में भारतीय नाविकों की भी जान गई है और दूसरे देशों के सीफेयरर्स भी मारे गए हैं। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है।विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि भारत ने लाइबेरिया और 23 अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ वैश्विक जनमत तैयार करने की पहल में साथ दिया है। जहाजों और सीफेयरर्स की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का पूरी तरह पालन करना बेहद जरूरी है।भारत और लाइबेरिया ने शुक्रवार को ‘ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेयरर्स’ की स्थापना का एलान किया। लगातार हो रहे वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के बीच इसे समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस समूह की स्थापना के दौरान जयशंकर ने हाल के कई समुद्री हमलों और उनमें नाविकों को हुए नुकसान का जिक्र किया।जयशंकर ने एंटिगुआ और बारबुडा के झंडे वाले बल्क कैरियर एमवी केप दाओ पर हुए हमले का भी उल्लेख किया। यह जहाज ओमान की खाड़ी में था और इस घटना में एक भारतीय नाविक की जान चली गई। ऐसे हमलों के बढ़ते खतरे को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि समुद्री रास्तों से गुजरने वाले जहाजों और उन पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।उन्होंने पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर एल गैया का भी जिक्र किया, जिसे होरमुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय निशाना बनाया गया था। इस घटना के बाद जहाज पर मौजूद एक भारतीय क्रू सदस्य लापता हो गया। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच व्यापारी जहाजों और सीफेयरर्स के लिए खतरा बढ़ा है। इनमें होर्मुज जलडमरूमध्य, ओमान की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, बाब-अल-मंडेब, काला सागर और सोमालिया के आसपास के समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। इन इलाकों से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा संबंधी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।ये भी पढ़ें:भारत के बड़ी संख्या में सीफेयरर्स भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं। ये जहाज इन संवेदनशील समुद्री इलाकों में संचालित होते हैं या इन रास्तों से होकर गुजरते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में बढ़ती समुद्री असुरक्षा का सीधा असर भारतीय नाविकों पर भी पड़ता है। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि समुद्री व्यापार की सुरक्षा के साथ-साथ जहाजों पर काम करने वाले नाविकों की जान की हिफाजत भी सुनिश्चित की जाए।