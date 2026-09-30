ट्रेड वॉर: अमेरिका में कनाडा से एक अरब डॉलर के आयात पर प्रतिबंध; बाइक, डेयरी उत्पाद समेत किन सामानों पर असर?

अमेरिका ने कनाडा के लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध में मादक पेय, डेयरी उत्पाद और मोटरसाइकिलें शामिल हैं। इस कदम से अमेरिका और कनाडा के पहले से तनावपूर्ण संबंध और बिगड़ने की आशंका है। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के व्यापार युद्ध को और बढ़ाने वाला एक कदम है। कनाडा अमेरिका का लंबे समय से सहयोगी और व्यापारिक साझेदार रहा है।

कितने का व्यापार करते हैं कनाडा-अमेरिका?

दोनों उत्तरी पड़ोसियों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 880 अरब अमेरिकी डॉलर का है। मंगलवार से प्रभावी हुए प्रतिबंध इस विशाल व्यापार का एक मामूली असर मात्र है। व्यापार अटॉर्नी पैट्रिक चाइल्ड्रेस ने कहा कि आयात प्रतिबंध से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार तनाव कम होने में कोई मदद नहीं मिलेगी। यह तकरार गर्मियों में शुरू हुई थी। तब ट्रंप ने ग्रेट डिप्रेशन कानून का उपयोग करके लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के कनाडाई आयात पर 50 फीसदी शुल्क लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कनाडा अमेरिकी डेयरी, ऑटो और मादक पेय उत्पादकों के साथ भेदभाव करता है। कनाडा ने तुरंत 15 फीसदी, 25 फीसदी या 50 फीसदी के जवाबी शुल्क लगाए, जो अमेरिकी आयात के डॉलर के बदले डॉलर के बराबर थे। ट्रंप ने अपने शुल्कों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए कनाडा को दंडित करने के लिए कनाडाई उत्पादों की एक सूची पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। यह प्रतिबंध मंगलवार सुबह 12:01 बजे (अमेरिकी समय) से प्रभावी हो गया है।

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इस प्रतिबंध का आर्थिक प्रभाव क्या होगा?

इस प्रतिबंध का आर्थिक प्रभाव न्यूनतम रहने की संभावना है। व्यापार अटॉर्नी चाइल्ड्रेस ने बताया कि प्रतिबंधित सूची में शामिल उत्पादों पर पहले से ही ट्रंप के 50 फीसदी शुल्क लग रहे थे। इससे कनाडा से अमेरिका में आयात करना पहले से ही बड़े लाभ का श्रोत नहीं रह गया था। केंद्र-दक्षिणपंथी अमेरिकन एक्शन फोरम थिंक टैंक के व्यापार नीति निदेशक जैकब जेन्सेन ने गणना की है कि यह प्रतिबंध 2025 के आंकड़ों के आधार पर 967 दस लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के कनाडाई आयात को कवर करेगा। इसमें से 87 फीसदी मादक पेय होंगे। अमेरिका ने मादक पेय को इसलिए लक्षित किया क्योंकि कुछ कनाडाई प्रांतों ने ट्रंप के उकसावे के जवाब में अमेरिकी शराब को स्टोर की अलमारियों से प्रतिबंधित कर दिया था। कुछ डेयरी उत्पाद भी प्रतिबंधित हैं, जिनमें दूध का उप-उत्पाद व्हे भी शामिल है। दोनों देशों के बीच कनाडा के डेयरी उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के प्रयासों को लेकर लंबे समय से टकराव रहा है। कनाडा कोटा पार करने पर भारी शुल्क लगाकर अपने डेयरी उद्योग की रक्षा करता है।

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मोटरसाइकिल उद्योग पर क्या असर पड़ेगा?

प्रतिबंध में मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। क्यूबेक स्थित बॉम्बार्डियर रिक्रिएशनल प्रोडक्ट्स (बीआरपी) ने पुष्टि की है कि उसकी तीन पहियों वाली कैन-एम स्पाइडर और कैन्यन मोटरसाइकिलें अमेरिका में आयात से बाहर रखी जाएंगी। हालांकि, बीआरपी ने कहा कि इस प्रतिबंध का प्रभाव अगले साल तक महसूस नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा सीजन के लिए अधिकांश उत्पादन और शिपमेंट पूरे हो चुके हैं। स्वतंत्र स्पिरिट डिस्टिलर और बीयर बनाने वाले इस प्रतिबंध का खामियाजा जाने-माने कनाडाई ब्रांडों की तुलना में अधिक भुगतेंगे। जाने-माने ब्रांडों के पास वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्राउन रॉयल अपनी व्हिस्की को थोक में प्रसंस्करण के लिए भेज सकता है, जिससे प्रतिबंध को दरकिनार किया जा सकता है। बीयर निर्माता लैबैट ब्रूइंग कंपनी के अमेरिका में कुछ बॉटलिंग परिचालन हैं। इससे उसकी कुछ बीयर को प्रतिबंध से छूट मिलती है। क्राउन रॉयल की मालिक डायजियो और लैबैट की मालिक एनह्यूसर-बुश इनबेव ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

कनाडाई कारोबारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

कनाडा में डेट्रॉइट नदी के पार स्थित वोल्फहेड डिस्टिलरी ने जारी शुल्क युद्ध और ट्रंप के कनाडाई शराब पर प्रतिबंध के कारण मिशिगन को व्हिस्की भेजना बंद कर दिया है। वोल्फहेड डिस्टिलरी की मार्केटिंग निदेशक डेनिएल मोल्डोवन ने इसे "वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण" बताया। उन्होंने कहा कि उनका शहर एक सीमावर्ती शहर है और अमेरिकी उनके अच्छे दोस्त हैं, जो रोजाना उनकी डिस्टिलरी आते हैं। मोल्डोवन को वोल्फहेड के कारोबार पर दीर्घकालिक प्रभाव की चिंता है। जॉर्जिया के खरीदार डिस्टिलरी की कॉफी व्हिस्की आयात करने में रुचि रखते थे। उनके मिशिगन आयातक वनीला आलमंड बिस्कॉटी और बनाना कैरेमल वोदका पर विचार कर रहे थे। मोल्डोवन ने कहा कि "उन उत्पादों को अभी रोक दिया जाएगा, जब तक हमें यह स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता कि क्या होने वाला है और यह प्रतिबंध कब तक चलेगा।" जेन्सेन ने कहा कि यह व्यापार युद्ध में एक और वृद्धि है। इसके परिणामस्वरूप कनाडा की ओर से आगे जवाबी कार्रवाई हो सकती है। उनका अनुमान है कि इन प्रतिबंधों से प्रभावित कनाडाई निर्यातक और अमेरिकी आयातक दोनों पक्षों के व्यापार अधिकारियों से "इस पूरे मामले का समाधान" खोजने की मांग करने के लिए अत्यधिक प्रेरित होंगे।

क्या यह उत्तरी अमेरिकी व्यापार समझौते के लिए खतरा है?

यह गतिरोध अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) को नवीनीकृत करने के प्रयासों को खतरे में डालता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इस उत्तरी अमेरिकी व्यापार समझौते को स्वीकार करने के लिए अमेरिका के पड़ोसियों पर दबाव डाला था। उन्होंने इसे "हमारे देश के इतिहास में सबसे आधुनिक, अद्यतन और संतुलित व्यापार समझौता" घोषित किया था। इस समझौते ने अधिकांश सामान को उत्तरी अमेरिकी सीमाओं को शुल्क-मुक्त पार करने की अनुमति दी थी। लेकिन पिछले साल व्हाइट हाउस में लौटने के बाद, ट्रंप ने शुल्कों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। इन शुल्कों ने क्षेत्र में व्यापार के भविष्य को धूमिल कर दिया है। ट्रंप ने अपना अधिकांश गुस्सा कनाडा पर निर्देशित किया है। वह खुले तौर पर कनाडाई विनिर्माण को दक्षिण में खींचना चाहते हैं। उन्होंने कनाडा में जनमत को भड़काया है, बार-बार सुझाव देते हुए कि देश अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए।

कनाडा नए व्यापारिक साझेदार कैसे खोज रहा है?

कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पिछले साल ट्रंप का डटकर मुकाबला करने के वादे पर सत्ता में आए थे। ट्रंप के शुल्कों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के अलावा (चीन एकमात्र अन्य देश है जिसने ऐसा किया है, जिसके परिणाम बहुत अलग रहे हैं), कार्नी ने अमेरिका पर कनाडा की निर्भरता को कम करने की कोशिश की है। पिछले साल कनाडा के 70 फीसदी से अधिक निर्यात अमेरिका को हुए थे। कार्नी ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि "अमेरिका के बाजार तक पहुंच के लिए अब एक कीमत चुकानी होगी।" कनाडाई प्रधानमंत्री अगले दशक में कनाडा के गैर-अमेरिकी व्यापार को दोगुना करना चाहते हैं। कार्नी ने कनाडा के यूरोपीय संघ का पहला सहयोगी सदस्य बनने की संभावना को अपनाया है। उन्होंने पिछले सप्ताह कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता "अच्छी प्रगति" कर रही है। दोनों देश मध्य दिसंबर में जी20 शिखर सम्मेलन तक वार्ता समाप्त करने का लक्ष्य बना रहे हैं। कार्नी ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका से संबंध तोड़ते हुए चीन के साथ एक समझौता भी किया। इसमें चीन द्वारा कनाडाई कैनोला पर शुल्क कम करने के बदले में सीमित संख्या में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को कनाडा में काफी कम शुल्क पर अनुमति दी गई। कनाडा-अमेरिका व्यापार मंत्री डोमिनिक लेब्लैंक के प्रवक्ता गैब्रियल ब्रुनेट ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता "कनाडाई श्रमिकों, किसानों, परिवारों और कारोबारों को इन अनुचित कार्रवाइयों से बचाना और समर्थन देना" है। उनका मुख्य ध्यान "घर पर ताकत बनाने, विदेशों में अपनी साझेदारी में विविधता लाने और सभी कनाडाई लोगों के लिए कनाडा को मजबूत बनाने" पर है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के रूख पर कार्नी क्या बोले?

ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि कनाडाई झुक जाएंगे। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से कहा था, "वे आएंगे और कहेंगे, सर, हमें खेद है। उन्होंने अमेरिका के साथ बहुत-बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष समझौता हो सकता है।" मंगलवार को ट्रंप की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, कार्नी ने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि कनाडा बातचीत के लिए खुला है। कार्नी ने कहा, "कनाडा सद्भावना से बातचीत के लिए तैयार है" ताकि "एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार व्यवस्था हो जो हमारे दोनों देशों की संप्रभुता का सम्मान करती हो।" कार्नी ने अमेरिकी शुल्कों और आयात प्रतिबंधों पर आगे कनाडाई जवाबी कार्रवाई का दरवाजा भी खुला रखा। उन्होंने कहा कि वह "किसी भी संभावना से इनकार नहीं करेंगे।" यह पूछे जाने पर कि क्या ओटावा अमेरिकी मध्यावधि चुनाव करीब आने पर व्यापार दबाव बढ़ा सकता है, कार्नी ने कहा कि कनाडा अपनी प्रतिक्रिया को अमेरिकी राजनीतिक कैलेंडर के अनुसार समय निर्धारित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिकी रहने की लागत को कम करने में मदद कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि ऊर्जा, भोजन, सूचना और वित्तीय सुरक्षा विश्वसनीय साझेदारी के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सेवा की जाती है। कार्नी ने कहा, "कनाडा एक विश्वसनीय साझेदार है, और हम इनमें से किसी भी या सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं।" व्यापार अटॉर्नी चाइल्ड्रेस ने कहा कि गतिरोध हफ्तों नहीं, बल्कि महीनों तक जारी रहने की संभावना है। आयात प्रतिबंध और अब तक के शुल्क "शायद किसी भी पक्ष को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए पर्याप्त आर्थिक उथल-पुथल पैदा नहीं करेंगे।"