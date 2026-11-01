वर्ल्ड अपडेट्स: लंदन में 'फलस्तीन एक्शन' का समर्थन, 139 गिरफ्तार; ट्रंप की तरफ से दायर मानहानि मुकदमा खारिज

लंदन में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रतिबंधित 'फलस्तीन एक्शन' के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे 139 लोगों को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए अधिकांश लोगों ने एक प्रतिबंधित संगठन का समर्थन किया था। 'डिफेंड आवर जूरीज' के अनुसार, जुलाई 2025 से प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 4,000 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। ब्रिटेन सरकार ने पिछले साल 'फलस्तीन एक्शन' को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, जिसके समर्थन पर 14 साल तक की जेल हो सकती है। शनिवार को लंदन में यह प्रदर्शन 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में समूह के आतंकवादी पदनाम के खिलाफ अपील से पहले हुआ। अगस्त में, अमेरिकी सरकार ने भी इस समूह पर प्रतिबंध लगाए थे। 2020 में स्थापित 'फलस्तीन एक्शन' का लक्ष्य इस्राइल को ब्रिटेन के सैन्य समर्थन से रोकना है, जिसे वह फिलिस्तीनियों का नरसंहार मानती है।

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