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वर्ल्ड अपडेट्स: लंदन में 'फलस्तीन एक्शन' का समर्थन, 139 गिरफ्तार; ट्रंप की तरफ से दायर मानहानि मुकदमा खारिज

Sun, 01 Nov 2026 05:40 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 01 Nov 2026 05:40 AM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

लंदन में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रतिबंधित 'फलस्तीन एक्शन' के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे 139 लोगों को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए अधिकांश लोगों ने एक प्रतिबंधित संगठन का समर्थन किया था। 'डिफेंड आवर जूरीज' के अनुसार, जुलाई 2025 से प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 4,000 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। ब्रिटेन सरकार ने पिछले साल 'फलस्तीन एक्शन' को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, जिसके समर्थन पर 14 साल तक की जेल हो सकती है। शनिवार को लंदन में यह प्रदर्शन 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में समूह के आतंकवादी पदनाम के खिलाफ अपील से पहले हुआ। अगस्त में, अमेरिकी सरकार ने भी इस समूह पर प्रतिबंध लगाए थे। 2020 में स्थापित 'फलस्तीन एक्शन' का लक्ष्य इस्राइल को ब्रिटेन के सैन्य समर्थन से रोकना है, जिसे वह फिलिस्तीनियों का नरसंहार मानती है।

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ट्रंप को झटका, वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मानहानि मुकदमा खारिज

मियामी। एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वॉल स्ट्रीट जर्नल और मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ अरबों डॉलर का मानहानि मुकदमा खारिज कर दिया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश डैरिन गेल्स ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने कहा कि ट्रंप यह साबित नहीं कर पाए कि प्रतिवादियों ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से मानहानिकारक बयान दिए थे। यह मुकदमा फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन से ट्रंप के संबंधों पर एक खबर से जुड़ा था। जर्नल ने पिछले साल एक यौन रूप से उत्तेजक पत्र के बारे में खबर प्रकाशित की थी, जिस पर ट्रंप का नाम था। ट्रंप ने इसे 'झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक' बताया था। अदालत ने मुकदमे को 'बेबुनियाद' करार दिया, जो जर्नल की खोजी रिपोर्टिंग में खामियां 'गढ़ने' की कोशिश कर रहा था। मुकदमे को 'विद प्रेजुडिस' खारिज किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसे दोबारा दायर नहीं किया जा सकता और यह फैसला स्थायी है।

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