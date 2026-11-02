वर्ल्ड अपडेट्स: ऑस्ट्रेलिया में सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत, नेपाल में बर्फबारी में फंसे 6 भारतीय बचाए गए
ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में सप्ताहांत के दौरान हुए सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई। इनमें चार लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे और तीन कार चला रहे थे। रविवार शाम मेलबर्न के ब्राइटन ईस्ट इलाके में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक और बाइक सवार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार एक बच्चा मामूली रूप से घायल हुआ।
इससे पहले शनिवार को राज्य के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में एक वाहन की टक्कर से 75 साल की महिला की मौत हो गई थी। वहीं, जिलॉन्ग के पास ई-बाइक और कार की टक्कर में दो किशोर घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई गई है।
नेपाल: बर्फबारी में फंसे छह भारतीय पर्यटकों का रेस्क्यू
नेपाल के शे-फोक्सुंडो नेशनल पार्क इलाके में भारी बर्फबारी के कारण फंसे छह भारतीय पर्यटकों को सोमवार सुबह सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, सभी एक नवंबर से संपर्क से बाहर थे। पर्यटकों को निजी हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। फिलहाल सभी का डोल्पा जिले के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर है।
ये पर्यटक शे-फोक्सुंडो झील घूमने गए थे। लौटते समय भारी बर्फबारी के कारण नुमला और वागला दर्रे में फंस गए। खराब मौसम के चलते रविवार को सेना का हेलीकॉप्टर भी उन्हें बचाने में नाकाम रहा था। प्रशासन ने पहले ही इलाके में भारी बर्फबारी को देखते हुए पर्यटकों को वहां न जाने की चेतावनी दी थी।
बांग्लादेशी कपड़ा श्रमिकों का प्रदर्शन, कारखाने बंद
बांग्लादेश में कपड़े बनाने वाले श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार ने वेतन की समीक्षा के लिए वेतन बोर्ड के गठन का एलान किया है। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हो रहे इन प्रदर्शनों के चलते देश भर में 500 से अधिक कारखाने बंद करने पड़े हैं, और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यह विवाद उस उद्योग के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है, जो लगभग 40 लाख श्रमिकों को रोजगार देता है। बांग्लादेश में 80% से अधिक निर्यात आय पैदा करता है और दुनिया के कई बड़े पश्चिमी ब्रांडों को कपड़े सप्लाई करता है।
4.2 करोड़ बच्चों को पछाड़ 11 साल की मयार ने जीता अरब रीडिंग चैलेंज
मिस्र की 11 साल की छात्रा मयार मोहम्मद ने दुबई में आयोजित 8वें 'अरब रीडिंग चैलेंज' में दुनिया भर के 4.02 करोड़ से अधिक छात्रों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। दुबई ओपेरा में आयोजित समारोह में यूएई के उपराष्ट्रपति, पीएम व दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने मयार को इस ऐतिहासिक जीत के लिए सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता को जीतने पर मयार को इनाम के रूप में 5 लाख दिरहम (लगभग 1.14 करोड़ रुपये) की राशि मिली है। मिस्र की एक प्राइमरी स्कूल की छात्रा मयार ने दुबई में फाइनल स्टेज तक पहुँचने और उसे जीतने के लिए अलग-अलग विषयों की दर्जनों किताबों को न केवल पढ़ा, बल्कि उनका गहराई से विश्लेषण भी किया। प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि दूसरे स्थान के लिए तीन छात्रों के बीच टाई हो गया।
अमेरिका में मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिकी कृषि उत्पादकों के लिए 15 अरब डॉलर(1.42 लाख करोड़ रुपये) की वित्तीय मदद और योजनाओं का वादा किया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को डीजल और उर्वरक की उन बढ़ी हुई लागतों से राहत दिलाना है, जिन्हें उन्हें मुख्य रूप से ट्रंप के टैरिफ और ईरान के साथ युद्ध के कारण भुगतना पड़ा है। ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए ट्रंप ने रविवार को आयोवा और कंसास का दौरा भी किया। कुल 15 अरब डॉलर में से आधे से अधिक यानी 8 अरब डॉलर (75.93 हजार करोड़ रुपये) किसानों को मिलने वाले एकमुश्त भुगतान के रूप में दिए जाएंगे।
पशुपालकों को 47.45 हजार करोड़
पशुपालकों और मछुआरों के लिए कम से कम 5 अरब डॉलर(47.45 हजार करोड़ रुपये) के गारंटीड लोन की घोषणा की गई है। कृषि अनुदान के लिए भी करोड़ों डॉलर दिए जा रहे हैं।
अमेरिका में मध्यावधि चुनावों से ठीक तीन दिन पहले शुरुआती मतदान में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखने को मिला है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह तक पूरे देश में 5.05 करोड़ से अधिक शुरुआती वोट डाले जा चुके हैं। यह संख्या 2022 के पिछले मध्यावधि चुनावों के कुल शुरुआती वोटों से करीब 50 लाख अधिक है। विभिन्न राज्यों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मतदान को लेकर डेमोक्रेट्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 1.07 करोड़ पंजीकृत डेमोक्रेट्स अपना वोट डाल चुके हैं, जबकि 7.8 करोड़ पंजीकृत रिपब्लिकन्स ने मतदान किया है।
अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी और संघर्ष के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में दो टैंकरों में धमाके हुए हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नौसेना ने दावा किया कि एक सुपरटैंकर सहित दो तेल टैंकरों में विस्फोट हो गया। यह कथित तौर पर नौसैनिक खदानों से टकराने के बाद हुआ, जब वे एक अनधिकृत मार्ग से गुजर रहे थे। ईरानी नौसेना ने आरोप लगाया कि जहाजों ने नेविगेशन प्रणाली बंद कर दी थी और चेतावनियों को नजरअंदाज किया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने 1 नवंबर को इस रणनीतिक जलमार्ग में एक व्यापारिक जहाज पर हमले की सूचना दी। UKMTO ने बताया कि एक जहाज एक अज्ञात प्रक्षेप्य से टकराया है। सऊदी अरब और यूएई ने अरब की खाड़ी में कतर गैस ट्रांसपोर्ट कंपनी के अल मायदा एलएनजी वाहक को निशाना बनाने की निंदा की। सऊदी विदेश मंत्रालय ने समुद्री नेविगेशन और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डालने वाले उल्लंघनों को खारिज किया। यह घटना 30 अक्तूबर को खसाब, ओमान के पास एक टैंकर पर हुए हमले के कुछ दिनों बाद हुई थी।
चीन के 26 वर्षीय टेक इन्फ्लुएंसर सोंग जिंगयु ने मार्वल फिल्म स्पाइडर-मैन के विलेन 'ग्रीन गोब्लिन' से प्रेरित होकर खुद का एक उड़ने वाला होवरबोर्ड (मैंड फ्लाइंग स्केडबोर्ड) बनाया है। इंटरनेट पर 'अमेजिंग अयू' नाम से मशहूर सोंग ने इस होवरबोर्ड को उड़ाते हुए मध्य चीन के हुबेई प्रांत के शहर एन्शी की ऊंची पहाड़ियों, गहरी घाटियों और प्रसिद्ध यांग्त्जी नदी को पार करने का एक अद्भुत कारनामा कर दिखाया है।