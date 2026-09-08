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विदेश के समाचार: मोजांबिक में लगभग 20 श्रमिक अगवा; दो दिन से बंद इंडोनेशियाई एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं फिर शुरू

Tue, 08 Sep 2026 09:55 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 08 Sep 2026 09:55 AM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
अफ्रीकी देश मोजांबिक के उत्तरी निआसा प्रांत में पिछले सप्ताह एक शिकार शिविर पर हुए विद्रोही हमले में दक्षिण अफ्रीका के 30 वर्षीय नागरिक समेत करीब 15-20 मोजांबिकन श्रमिकों के अपहरण की खबर है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। मंत्रालय के अनुसार, हमले के दौरान वन्यजीव रिजर्व में काम कर रहे पांच दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों में से एक को अगवा किया गया। अन्य चार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि हमला इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों ने किया। मोजांबिक पुलिस के मुताबिक, हमले में कम से कम 11 लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, को अगवा किया गया, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई और दूसरा घायल हुआ। हमलावरों ने शिकार शिविर में लूटपाट कर आग लगा दी और स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस चौकी व दूरसंचार टावर को भी नुकसान पहुंचाया। हमले के बाद हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए।
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दो दिन से बंद इंडोनेशियाई एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं फिर शुरू
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ज्वालामुखी की राख के कारण दो दिन से बंद हवाईअड्डों पर मंगलवार तड़के उड़ान सेवाएं फिर शुरू हो गईं। अनक क्राकाटोआ में विस्फोट के बाद जकार्ता के सोएकार्नो-हट्टा और हलीम परदानाकुसुमा समेत कई एयरपोर्ट बंद किए गए थे। इससे करीब 2,961 उड़ानें प्रभावित हुईं, जिनमें 622 अंतरराष्ट्रीय सेवाएं शामिल थीं और लगभग 3.41 लाख यात्री प्रभावित हुए। परिवहन मंत्री डुडी पुरवागंधी ने कहा कि हवा की दिशा लगातार बदल रही है, इसलिए एहतियात बरती जा रही है। कुछ अन्य हवाईअड्डे सुबह 10 बजे तक बंद रखे गए। अधिकारियों ने रनवे, टैक्सीवे और विमानों की सफाई व जांच के बाद संचालन बहाल किया। ज्वालामुखी अब भी सक्रिय है।
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