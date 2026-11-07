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वर्ल्ड अपडेट्स: यूरोप में डेटा सेंटर विरोध तेज, एम्स्टर्डम में आंदोलन; US में प्राकृतिक दाढ़ी से विश्व रिकॉर्ड

Sat, 07 Nov 2026 08:02 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 07 Nov 2026 08:02 AM IST
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विदेश की समाचार सुर्खियां - फोटो : अमर उजाला

यूरोप में डेटा सेंटर विरोधी आंदोलन तेज हो गया है। एम्स्टर्डम में माइक्रोसॉफ्ट के नए डेटा सेंटर के निर्माण स्थल पर प्रदर्शनकारी घुस गए। कुछ क्रेन पर चढ़कर फ्लेयर जलाए, वहीं अन्य पुलिस से भिड़ गए। यह यूरोप में बढ़ते डेटा सेंटर विरोधी आंदोलन की नई लहर है। शुक्रवार को प्रदर्शनकारी समूह गीफ टेगेंगास के नाथन टिमर ने कहा कि आंदोलन में शामिल जनता डेटा सेंटर निर्माण रोकने का प्रयास कर रही है। टिमर ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, इसका निर्माण एआई के युद्ध और जनता की निगरानी के मकसद से हो रहा है। डच पुलिस ने 150-200 लोगों को हिरासत में लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान किया, लेकिन अवैध कार्यों का समर्थन नहीं किया। जर्मनी, पोलैंड, इटली समेत 15 यूरोपीय देशों में शुक्रवार व शनिवार को डेटा सेंटरों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इटली में 10 अक्तूबर को मिलान में 1,000 से अधिक लोगों ने नए प्रोजेक्टों पर रोक की मांग के साथ राष्ट्रीय प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूसी के अनुसार, यूरोप में 2026-2050 तक डेटा सेंटर पर 5.6 ट्रिलियन डॉलर का निवेश अनुमानित है।

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20 साल में दाढ़ी पहुंची 5 फीट पार, बना विश्व रिकॉर्ड

अमेरिका के 54 वर्षीय मैथ्यू हे ने 5 फीट 3 इंच लंबी प्राकृतिक दाढ़ी से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कंसास के रहने वाले मैथ्यू ने करीब 20 साल से दाढ़ी नहीं कटवाई। बच्चों के कहने पर उन्होंने इसकी चोटी बनाई थी, जो धीरे-धीरे प्राकृतिक रूप से एक लट में बदल गई। दाढ़ी हर साल तीन से चार इंच बढ़ती रही और अब जमीन तक पहुंचती है। इसे वह मोड़कर बांध लेते हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड 3 फीट 6 इंच लंबी दाढ़ी वाले रूडोल्फ के नाम था। मैथ्यू की फिलहाल दाढ़ी कटवाने की कोई योजना नहीं है। अब ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है।

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