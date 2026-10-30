वर्ल्ड अपडेट्स: भूटान में शिंताफू हिमनद झील फटी, असम-बंगाल में बाढ़ का अलर्ट; अमेरिका में टकराए दो हेलीकॉप्टर

ओरेगन में पोर्टलैंड के दक्षिण-पश्चिम में एक छोटे हवाई अड्डे के पास बृहस्पतिवार दोपहर (अमेरिकी समय) दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के कारण एक प्रमुख राजमार्ग बंद करना पड़ा। यामहिल काउंटी शेरिफ ऑफिस के अनुसार, मैकमिनविल एयरपोर्ट के कुछ किलोमीटर पूर्व में यह दुर्घटना हुई। अधिकारियों के पास हेलीकॉप्टरों में सवार लोगों की संख्या या उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओरेगन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने बताया कि दुर्घटना के कारण डेटन के 1.6 किलोमीटर पश्चिम में हाईवे 233 बंद कर दिया गया है। इसे फिर से खोलने का कोई अनुमान नहीं है। स्थानीय सड़कें भी बंद कर दी गईं। शेरिफ ऑफिस ने लोगों से इलाके से दूर रहने का आग्रह किया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड घटना से अवगत है और जानकारी जुटा रहा है।

भूटान के गासा जिले में स्थित शिंताफू हिमनद झील के फटने के बाद भारत के सीमावर्ती इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों के लिए एक विशेष परामर्श जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि संकोश नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो सकती है। यह घटना बृहस्पतिवार शाम को भूटान के गासा जिले के लाया गेवोग में लुंगो स्थित वाकिला पर्वत के नीचे मौजूद शिंताफू झील में हुई। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क करने के लिए सायरन बजाए गए, जबकि प्रभावित इलाके के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। शिंताफू झील भूटान की 17 अत्यधिक संवेदनशील और संभावित रूप से खतरनाक हिमनद झीलों में शामिल है। यह झील भूटान के पुनातसंगछु नदी बेसिन में स्थित है। यह नदी भारत में प्रवेश करने पर संकोश नदी के नाम से जानी जाती है और उत्तरी बंगाल और असम के बड़े हिस्से से होकर गुजरती है। अचानक जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती बस्तियों, मवेशियों, फसलों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंच सकता है। दोनों राज्यों का स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

बोस्निया में EU की शांति सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, तीन की मौत यूरोपीय संघ (ईयू) शांति सेना का एक हेलीकॉप्टर बृहस्पतिवार को देश के उत्तर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कई कर्मी हताहत हुए। स्थानीय मीडिया ने बताया कि ब्रच्को शहर के पास इतालवी सीएच-47 चिनूक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हुए। ब्रच्को जिले के महापौर सिनिसा मिलिक ने भी तीन मौतों और 12 घायलों की पुष्टि की, जिनमें एक की हालत गंभीर है। यूरोपीय संघ बल (ईयूएफओआर) ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना की जांच चल रही है। ईयूएफओआर ने पहले बताया था कि किसी नागरिक बुनियादी ढांचे, संपत्ति या वाहनों को नुकसान नहीं हुआ और कोई नागरिक घायल नहीं हुआ।

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने लेफ्टिनेंट जनरल ब्रेट सिल्विया को जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ में रणनीति, योजना और नीति प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया। देश के रक्षा विभाग (पेंटागन) ने उन पर मीडिया में संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है। सिल्विया पर ईरान युद्ध और रूस-यूक्रेन संघर्ष से जुड़ी गोपनीय जानकारी पत्रकारों को साझा करने के आरोपों की जांच चल रही है। उन्होंने गोपनीय जानकारी लीक करने के तीन पॉलीग्राफ परीक्षण में भी असफलता पाई। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि विभाग ने संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्मिक कार्रवाई की। यह मामला आगे की संभावित कानूनी कार्रवाई के लिए न्याय विभाग को भेजा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिल्विया की बर्खास्तगी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें गलती से महिला बताया। जॉइंट स्टाफ ने सिल्विया को शुभकामनाएं देने वाला अपना एक दिन पुराना बयान भी वापस ले लिया।

हार के बाद ब्राजील से अमेरिका भागे फ्लावियो, चुनाव में धांधली का लगाया आरोप

ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद अमेरिका के मियामी पहुंचे फ्लावियो बोल्सोनारो ने खुद को देश का वास्तविक नेता घोषित करते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और देश की न्यायिक व्यवस्था पर चुनाव नतीजों को प्रभावित करने का आरोप लगाया, लेकिन इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया। अपने शुरुआती बयान में उन्होंने खुद को निर्वाचित राष्ट्रपति बताया था, लेकिन बाद में उसे हटाकर नेता शब्द का इस्तेमाल किया। ब्राजील के निर्वाचन अधिकारियों ने लूला की जीत की पुष्टि की है। बोल्सोनारो बुधवार को पत्नी और दो बेटियों के साथ मियामी पहुंचे। उनके अमेरिका जाने का घटनाक्रम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ब्राजील के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया था। ऐसा न करने पर उनके यात्रा दस्तावेज रद्द कर आव्रजन अधिकारियों को उनके देश छोड़ने पर रोक संबंधी अलर्ट जारी किया गया। इसके बावजूद वह अमेरिका पहुंच गए।



अर्जेंटीना और इक्वाडोर के रास्ते पहुंचे मियामी

अर्जेंटीना के आव्रजन अधिकारियों के अनुसार, बोल्सोनारो मंगलवार रात परिवार के साथ सड़क मार्ग से अर्जेंटीना पहुंचे। वहां से निजी विमान के जरिये इक्वाडोर के ग्वायाकिल गए और फिर मियामी के लिए रवाना हुए।



44 लाख वोट से हारे... परिणामों पर उठाए सवाल

25 अक्तूबर को हुए ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में लूला को 51.79 प्रतिशत और बोल्सोनारो को 48.21 प्रतिशत वोट मिले। लूला ने करीब 44.3 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। हार के बाद बोल्सोनारो ने मतदान के समय में बदलाव और सरकारी कल्याण राशि बढ़ाने जैसे मुद्दों को उठाकर चुनाव परिणाम पर सवाल किए हैं।