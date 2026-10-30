फिलीपींस: आसियान बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ, गुरुद्वारे और मंदिर में टेका मत्था

#WATCH | Philippines: Defence Minister Rajnath Singh departs for Delhi from Mactan-Cebu International Airport after concluding his engagements at the ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus) in Cebu, Philippines. https://t.co/u3U6eeACyk विज्ञापन October 30, 2026

यह दौरा 13वीं एडीएमएम-प्लस बैठक में सिंह की भागीदारी के बाद हुआ, जहां उन्होंने आसियान (ASEAN) सदस्य देशों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

विज्ञापन विज्ञापन बैठक में अपने संबोधन के दौरान, रक्षा मंत्री ने भारत और आसियान देशों के युवाओं के बीच आपसी संपर्क, डिजिटल नवाचार और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए एक ‘इंडिया-आसियान यूथ ब्रिज’ बनाने का प्रस्ताव रखा।

सिंह ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने आतंकवादी ढांचे से निपटने के भारत के दृष्टिकोण के उदाहरण के तौर पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र किया।

वियतनाम, इंडोनेशिया, तिमोर-लेस्ते, फिलीपींस और अन्य सदस्य देशों की आबादी काफी युवा है, जिससे उन्हें कुछ ऐसे पश्चिमी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है, जहां की आबादी बुजुर्ग हो रही है। फिलीपींस, जहां एडीएमएम-प्लस संवाद आयोजित किया जा रहा है, दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है।हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, 'अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने का हमारा दृष्टिकोण इस बैठक के संयुक्त बयान में भी झलकता है। अपने युवाओं को सशक्त बनाकर, हम इस क्षेत्र के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहे हैं।'एडीएमएम, आसियान में रक्षा संबंधी परामर्श और सहयोग का सर्वोच्च तंत्र है। एडीएमएम-प्लस एक ऐसा मंच है, जहां आसियान के सदस्य देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम) तथा इसके आठ संवाद साझेदार (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं।