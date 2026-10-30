फिलीपींस: आसियान बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ, गुरुद्वारे और मंदिर में टेका मत्था
एएनआई, सेबू Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 30 Oct 2026 08:43 AM IST
सार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को फिलीपींस में 13वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। बैठक में उन्होंने भारत-आसियान रक्षा सहयोग, हिंद-प्रशांत में शांति और आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने इंडिया-आसियान यूथ ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी रखा।
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विस्तार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को फिलीपींस के सेबू में 13वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक एडीएमएम-प्लस में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले, राजनाथ सिंह ने फिलीपींस के सेबू में एक गुरुद्वारे और एक हिंदू मंदिर का दौरा किया। वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और प्रार्थना भी की।
बैठक में क्या हुआ?
युवा पीढ़ी को लेकर क्या कहा?
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, 'अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने का हमारा दृष्टिकोण इस बैठक के संयुक्त बयान में भी झलकता है। अपने युवाओं को सशक्त बनाकर, हम इस क्षेत्र के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहे हैं।'
क्या है एडीएमएम?
एडीएमएम, आसियान में रक्षा संबंधी परामर्श और सहयोग का सर्वोच्च तंत्र है। एडीएमएम-प्लस एक ऐसा मंच है, जहां आसियान के सदस्य देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम) तथा इसके आठ संवाद साझेदार (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं।
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#WATCH | Philippines: Defence Minister Rajnath Singh departs for Delhi from Mactan-Cebu International Airport after concluding his engagements at the ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus) in Cebu, Philippines. https://t.co/u3U6eeACyk— ANI (@ANI) October 30, 2026विज्ञापन
बैठक में क्या हुआ?
- यह दौरा 13वीं एडीएमएम-प्लस बैठक में सिंह की भागीदारी के बाद हुआ, जहां उन्होंने आसियान (ASEAN) सदस्य देशों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- बैठक में अपने संबोधन के दौरान, रक्षा मंत्री ने भारत और आसियान देशों के युवाओं के बीच आपसी संपर्क, डिजिटल नवाचार और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए एक ‘इंडिया-आसियान यूथ ब्रिज’ बनाने का प्रस्ताव रखा।
- सिंह ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने आतंकवादी ढांचे से निपटने के भारत के दृष्टिकोण के उदाहरण के तौर पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र किया।
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युवा पीढ़ी को लेकर क्या कहा?
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, 'अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने का हमारा दृष्टिकोण इस बैठक के संयुक्त बयान में भी झलकता है। अपने युवाओं को सशक्त बनाकर, हम इस क्षेत्र के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहे हैं।'
क्या है एडीएमएम?
एडीएमएम, आसियान में रक्षा संबंधी परामर्श और सहयोग का सर्वोच्च तंत्र है। एडीएमएम-प्लस एक ऐसा मंच है, जहां आसियान के सदस्य देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम) तथा इसके आठ संवाद साझेदार (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं।