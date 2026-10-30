फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Defence Minister Rajnath leaves for Delhi following ASEAN meeting; also visits a Gurudwara and a temple.

फिलीपींस: आसियान बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ, गुरुद्वारे और मंदिर में टेका मत्था

Fri, 30 Oct 2026 08:43 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, सेबू
एएनआई, सेबू Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 30 Oct 2026 08:43 AM IST
सार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को फिलीपींस में 13वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। बैठक में उन्होंने भारत-आसियान रक्षा सहयोग, हिंद-प्रशांत में शांति और आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने इंडिया-आसियान यूथ ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी रखा।

विज्ञापन
Defence Minister Rajnath leaves for Delhi following ASEAN meeting; also visits a Gurudwara and a temple.
फिलीपींस से दिल्ली के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री - फोटो : एएनआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को फिलीपींस के सेबू में 13वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक एडीएमएम-प्लस में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले, राजनाथ सिंह ने फिलीपींस के सेबू में एक गुरुद्वारे और एक हिंदू मंदिर का दौरा किया। वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और प्रार्थना भी की।
विज्ञापन

 

बैठक में क्या हुआ? 
  • यह दौरा 13वीं एडीएमएम-प्लस बैठक में सिंह की भागीदारी के बाद हुआ, जहां उन्होंने आसियान (ASEAN) सदस्य देशों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • बैठक में अपने संबोधन के दौरान, रक्षा मंत्री ने भारत और आसियान देशों के युवाओं के बीच आपसी संपर्क, डिजिटल नवाचार और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए एक ‘इंडिया-आसियान यूथ ब्रिज’  बनाने का प्रस्ताव रखा।
  • सिंह ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने आतंकवादी ढांचे से निपटने के भारत के दृष्टिकोण के उदाहरण के तौर पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र किया।
वियतनाम, इंडोनेशिया, तिमोर-लेस्ते, फिलीपींस और अन्य सदस्य देशों की आबादी काफी युवा है, जिससे उन्हें कुछ ऐसे पश्चिमी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है, जहां की आबादी बुजुर्ग हो रही है। फिलीपींस, जहां एडीएमएम-प्लस संवाद आयोजित किया जा रहा है, दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है।

युवा पीढ़ी को लेकर क्या कहा? 
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, 'अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने का हमारा दृष्टिकोण इस बैठक के संयुक्त बयान में भी झलकता है। अपने युवाओं को सशक्त बनाकर, हम इस क्षेत्र के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहे हैं।'


क्या है एडीएमएम? 
एडीएमएम, आसियान में रक्षा संबंधी परामर्श और सहयोग का सर्वोच्च तंत्र है। एडीएमएम-प्लस एक ऐसा मंच है, जहां आसियान के सदस्य देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम) तथा इसके आठ संवाद साझेदार (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed