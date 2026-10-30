ईरान पर फिर बरसेंगे अमेरिकी बम?: ट्रंप ने सेना से मांगा हमले का प्लान, तेहरान की सात शर्तों ने बढ़ाई टेंशन

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान पर विचार कर रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप को ईरान पर संभावित हमले के विकल्पों की जानकारी दी। वहीं, ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की दबाव बनाने वाली रणनीति उसके सामने काम नहीं करेगी। इस बीच, दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने की कोशिशें भी जारी हैं।

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