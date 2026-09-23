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न्यूयॉर्क: यूएन मुख्यालय के पास मिला संदिग्ध पैकेट, बम की आशंका, सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट; पुलिस ने क्या बताया?

Wed, 23 Sep 2026 09:10 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Wed, 23 Sep 2026 09:10 AM IST
सार

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के बीच न्यूयॉर्क में मंगलवार को 43वीं स्ट्रीट और थर्ड एवेन्यू के पास एक संदिग्ध पैकेट मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। कई सड़कों को बंद कर लोगों को इलाके से दूर रहने को कहा गया। जांच के बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने क्या बताया? सुरक्षा इतनी कड़ी क्यों की गई और इलाके में क्या हुआ? सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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New York Suspicious Package Found Near UN Headquarters Bomb Scare Triggers Security Alert What Did Police Say
बम की आशंका के बाद तैनात अमेरिकी पुलिस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में मंगलवार को एक संदिग्ध पैकेट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। यह पैकेट 43वीं स्ट्रीट और थर्ड एवेन्यू के पास मिला था। मामला संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से कुछ ही दूरी का था, जहां दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख महासभा के उच्चस्तरीय सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस ने 42वीं स्ट्रीट से 44वीं स्ट्रीट तक और सेकंड एवेन्यू से लेक्सिंगटन एवेन्यू के बीच का इलाका बंद कर दिया। लोगों से इस क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की गई।

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संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में मंगलवार को एक संदिग्ध पैकेट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। यह पैकेट 43वीं स्ट्रीट और थर्ड एवेन्यू के पास मिला था। मामला संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से कुछ ही दूरी का था, जहां दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख महासभा के उच्चस्तरीय सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस ने 42वीं स्ट्रीट से 44वीं स्ट्रीट तक और सेकंड एवेन्यू से लेक्सिंगटन एवेन्यू के बीच का इलाका बंद कर दिया। लोगों से इस क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की गई।

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जांच के बाद पैकेट को लेकर क्या सामने आया?

न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने बाद में बताया कि पैकेट की जांच कर ली गई है और उसे संदिग्ध नहीं पाया गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता के अनुसार, 22 सितंबर को करीब दोपहर तीन बजे सुरक्षा एजेंसियों और उनके सहयोगी दलों ने 43वीं स्ट्रीट और थर्ड एवेन्यू के आसपास के रास्ते एहतियात के तौर पर बंद किए थे। जांच के बाद साफ हुआ कि इस सामान से आम लोगों को कोई खतरा नहीं था। इसके बाद इलाके को फिर से खोला गया। हालांकि पुलिस ने 43वीं स्ट्रीट के थर्ड एवेन्यू से लेक्सिंगटन एवेन्यू तक के हिस्से को कुछ समय के लिए बंद रखा।

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इलाके में मौजूद लोगों ने क्या बताया?

घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी। पास की एक इमारत में काम करने वाले न्यूयॉर्क निवासी ने बताया कि सड़कें बंद होने के साथ कई मोटरकेड भी इलाके से गुजर रहे थे। 

उसने स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बताया और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि थर्ड एवेन्यू को 42वीं स्ट्रीट के उत्तर में कुछ घंटों के लिए घेर दिया गया था। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। उसने बताया कि उसे लगा कि कोई सूटकेस या सामान मिला था, जिसकी पुलिस जांच कर रही थी।

यूएन महासभा के कारण न्यूयॉर्क में सुरक्षा क्यों बढ़ी हुई है?

  • यह घटना ऐसे समय हुई, जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। उच्चस्तरीय आम बहस 22 से 26 सितंबर और फिर 28 सितंबर को होनी है। इस दौरान बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और दूसरे वरिष्ठ नेता न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। 
  • संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के आसपास पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। अलग-अलग देशों के नेताओं के मोटरकेड और आवाजाही के कारण शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। ऐसे माहौल में किसी भी संदिग्ध सामान की सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत कार्रवाई करती हैं।

 

यूएन महासभा के इस सत्र में किन मुद्दों पर हो रही है चर्चा?

इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र की थीम है, 'विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना: ऐसी संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था जो सभी के लिए काम करे।' महासभा के दौरान जलवायु कार्रवाई, विकास, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और महामारी से निपटने की तैयारी जैसे मुद्दों पर भी उच्चस्तरीय बैठकें हो रही हैं। ऐसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन के बीच न्यूयॉर्क में सुरक्षा को लेकर किसी भी सूचना को गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि 43वीं स्ट्रीट के पास मिले पैकेट की जांच के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि उससे आम लोगों को कोई खतरा नहीं था।

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