एक्सप्लेनर: देश-प्रदेश या उपनिवेश आखिर क्या है ताइवान, क्यों हैं इसके तीन नाम, चीन से झगड़े का कैसा इतिहास?

1945: जापान की हार

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताइवान का भविष्य फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। 1943 के काहिरा घोषणा-पत्र में फोर्मोसा यानी ताइवान और पेस्काडोर्स यानी पेंगहू को चीन को लौटाने की बात कही गई। 1945 के पॉट्सडैम घोषणा-पत्र में काहिरा घोषणा को लागू करने की बात दोहराई गई।



जापान की हार के बाद चीन गणराज्य के प्रतिनिधियों ने ताइवान में जापानी सेना के आत्मसमर्पण को स्वीकार किया और वहां चीन गणराज्य का प्रशासन स्थापित हुआ। ताइवान में जापानी शासन खत्म होने के बाद प्रशासनिक बदलाव के साथ आर्थिक संकट, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर असंतोष भी बढ़ा।

1947: 228 नरसंहार घटना ने ताइवान को झकझोर दिया

27 फरवरी 1947 को ताइपेई में सरकारी अधिकारियों ने एक महिला विक्रेता के खिलाफ बिना लाइसेंस सिगरेट बेचने के आरोप में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान महिला घायल हुई और भीड़ में एक नागरिक की गोली लगने से मौत हो गई। अगले दिन यानी 28 फरवरी को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।



प्रदर्शन तेजी से दूसरे इलाकों में फैल गया। चीन गणराज्य की सरकार ने मुख्यभूमि चीन से सैनिक भेजे और आंदोलन को दबाने के लिए कार्रवाई की। बड़ी संख्या में लोग मारे गए, गिरफ्तार हुए या लापता हुए। ताइवान के राष्ट्रीय मानवाधिकार संग्रहालय के अनुसार, 228 घटना के बाद राज्य की हिंसक कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। यही घटना आगे आने वाले राजनीतिक दमन के दौर की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनी।

1949: चीन में दो सरकारें, ताइवान में कुओमिन्तांग का शासन

1948 में चीन गणराज्य की सरकार ने कम्युनिस्ट विद्रोह के दमन के लिए अस्थायी प्रावधान लागू किए। इसके बाद सरकार को व्यापक असाधारण शक्तियां मिलीं।



इसी दौरान मुख्यभूमि चीन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिन्तांग के बीच गृहयुद्ध निर्णायक दौर में पहुंच गया। 1 अक्तूबर 1949 को माओ जेदोंग ने चीन जनवादी गणराज्य यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थापना की घोषणा की।



दूसरी ओर, चीन गणराज्य की सरकार, जिसकी सत्ता चाईनीज नेशनलिस्ट पार्टी यानी कुओमिन्तांग या केएमटी के हाथों में थी, ताइवान चली गई। दिसंबर 1949 में चीन गणराज्य की केंद्रीय सरकार ने ताइपेई में अपना मुख्यालय स्थापित किया।



यहीं से एक ऐसी स्थिति बनी जो आज तक ताइवान के राजनीतिक इतिहास का आधार है, मुख्यभूमि चीन में चीन जनवादी गणराज्य की सरकार और ताइवान में चीन गणराज्य की सरकार अलग-अलग प्रशासन चलाने लगीं।