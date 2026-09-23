81वां यूएनजीए सत्र: नेपाल के बालेन शाह पहली बार शामिल होंगे, गुटेरेस से मैक्रों तक के वक्तव्य; किसने क्या कहा?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की 81वीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर भाषण दिए जा रहे हैं। पहले दिन भारत ने यूरोपीय संघ समेत छह देशों के साथ मिलकर मोर्चा बनाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा कि वैश्विक शांति खतरे में होने के कारण बहुध्रुवीय व्यवस्था बड़ी जरूरत है। दूसरे दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से ईरान को खुली दमकी देने के बाद वार्ता की बात कहते हुए सबको चौंका दिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में मुलाकात की। हालांकि, ईरान ने इसका खंडन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के तुरंत बाद ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर लगभग सात महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ तो वह इस्लामी गणराज्य को "नष्ट" कर देंगे। ट्रंप ने पत्रकारों को बैठक के बारे में बताया, लेकिन बातचीत के बिंदुओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।

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