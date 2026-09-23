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Hindi News ›   World ›   81st UNGA Highlights Nepal PM Balen Shah first attendance Guterres Macron Trump India and others who said what

81वां यूएनजीए सत्र: नेपाल के बालेन शाह पहली बार शामिल होंगे, गुटेरेस से मैक्रों तक के वक्तव्य; किसने क्या कहा?

Wed, 23 Sep 2026 09:08 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 23 Sep 2026 09:08 AM IST
सार

संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक के दौरान गाजा संकट पर कई देशों के नेताओं ने चिंता जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा फ्रांसिसी समकक्ष मैक्रों, यूएन महासचिव गुटेरेस ने भी दुनियाभर में हो रही हिंसा और टकराव को लेकर चिंता जताई। इस खबर में यूएनजीए में भाषणों की झलकियां

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81st UNGA Highlights Nepal PM Balen Shah first attendance Guterres Macron Trump India and others who said what
संयुक्त राष्ट्र महासभा (फाइल) - फोटो : यूएन टीवी

विस्तार
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की 81वीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर भाषण दिए जा रहे हैं। पहले दिन भारत ने यूरोपीय संघ समेत छह देशों के साथ मिलकर मोर्चा बनाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा कि वैश्विक शांति खतरे में होने के कारण बहुध्रुवीय व्यवस्था बड़ी जरूरत है। दूसरे दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से ईरान को खुली दमकी देने के बाद वार्ता की बात कहते हुए सबको चौंका दिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में मुलाकात की। हालांकि, ईरान ने इसका खंडन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के तुरंत बाद ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर लगभग सात महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ तो वह इस्लामी गणराज्य को "नष्ट" कर देंगे। ट्रंप ने पत्रकारों को बैठक के बारे में बताया, लेकिन बातचीत के बिंदुओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।

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फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों क्या बोले?
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में गाजा संकट और पश्चिम एशिया में तनाव पर विश्व नेताओं ने चिंता व्यक्त की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गाजा की स्थिति को "शर्मनाक" बताया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। मैक्रों ने पश्चिम एशिया में होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने को प्राथमिकता बताया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने खाड़ी क्षेत्र को अमेरिका-इस्राइल-ईरान युद्ध के कारण "सबसे खतरनाक दौर" में बताया। उन्होंने राजनयिक समाधान पर जोर दिया। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने गाजा में इस्राइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने इस्राइल पर युद्ध लंबा खींचने और वेस्ट बैंक में "वास्तविक विलय" का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दो-राज्य समाधान को स्थायी शांति का एकमात्र विश्वसनीय मार्ग बताया।
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