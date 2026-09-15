रूस से तेल खरीदना पड़ेगा महंगा?: भारत समेत 10 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका, संशोधन बिल पेश

रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिकी विधेयक को प्रतिनिधि सभा से पारित कराने की समयसीमा नजदीक आने के बीच अमेरिकी सांसदों ने इसमें कई संशोधन पेश किए हैं। इनमें से एक संशोधन में रूस के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के नाम स्पष्ट रूप से शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें भारत भी शामिल है। वहीं, एक अन्य संशोधन में रूस के व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाने का प्रावधान पूरी तरह हटाने की मांग की गई है।

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