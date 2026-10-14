यूएन में भारत ने क्यों जताई नाराजगी?: मानवाधिकार रिपोर्ट को लेकर उठाए सवाल, पूछा- एक जैसा पैमाना क्यों नहीं?

संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में सोमवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार तंत्र से साफ कहा है कि उसे किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव और पक्षपात से दूर रहकर काम करना चाहिए। साथ ही, मानवाधिकारों से जुड़े मामलों का आकलन करते समय अलग-अलग देशों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। भारत ने अपने बयान में दोहराया कि वह बिना किसी भेदभाव और दोहरे मापदंड के सभी लोगों के मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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