पोप लियो की सर्जरी सफल: 20 अक्तूबर तक सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द, फेफड़े में मिली गांठ को हटाया गया

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अमेरिका में जन्मे पहले पोप लियो ने रविवार को बताया था कि नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान उनके फेफड़े में एक गांठ का पता चला है। चिकित्सकों ने इसे हटाने की सलाह दी थी। पोप के अनुसार, गांठ का पता शुरुआती चरण में ही चल गया था और वह एक सीमित हिस्से में थी। हालांकि, वेटिकन ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि गांठ कैंसरयुक्त थी या नहीं।सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, फेफड़े में गांठ को हटाने की ऐसी सर्जरी आमतौर पर कम चीर-फाड़ वाली प्रक्रिया से की जाती है और इनमें जटिलताओं का जोखिम कम रहता है। फेफड़े के रोगों के विशेषज्ञ डॉ. मैथ्यू ट्रिपलेट ने बताया कि ऐसे ऑपरेशन के बाद मरीजों को सामान्यतः कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। इसके बाद वे घर पर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।वेटिकन के प्रवक्ता के अनुसार, पोप को ऑपरेशन के बाद करीब एक सप्ताह आराम की जरूरत पड़ सकती है। इस दौरान वेटिकन का रोजमर्रा का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा। हालांकि, जिन मामलों में पोप के हस्ताक्षर जरूरी होंगे, उन पर उनके स्वस्थ होने तक फैसला टल सकता है।वेटिकन के विदेश मंत्री कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने पोप के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि गांठ का समय रहते पता चलना राहत की बात है और ऐसी स्थिति में समय पर इलाज से समस्या का समाधान संभव हो सकता है।पोप लियो सोमवार तक अपने नियमित कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। उन्हें सक्रिय जीवनशैली पसंद है और वे टेनिस खेलने तथा तैराकी करने में भी रुचि रखते हैं।