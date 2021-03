व्हाइट हाउस ने बजट निदेशक के रूप में भारतीय-अमेरिकी नीरा टंडन का नामांकन वापस लिया

अमेरिका में प्रबंधन एवं बजट विभाग के निदेशक पद के लिए नामित भारतीय-अमेरिकी नीरा टंडन का नामांकन व्हाइट हाउस ने वापस ले लिया है। रायटर ने आधिकारिक हवाले से यह जानकारी दी है।

The White House withdraws the nomination of Neera Tanden as budget director: Reuters quoting official