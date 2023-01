VIDEO: ऑस्ट्रेलियाई विमान में पायलट से जा भिड़ा यात्री, फिर ऐसी कार्रवाई जिसने अक्ल ठिकाने ला दी

हाल ही में एयर इंडिया विमान में बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब करने करने का मामला सुर्खियों में रहा। जहां एक महिला ने आरोप लगाया था कि एक सहयात्री ने उसके ऊपर पेशाब कर दिया। इसके बाद विमान के क्रू मेंबर्स ने जबरदस्ती सुलह करवाने की कोशिश की। क्रू मेंबर्स ने पीड़िता के ऊपर दबाव डालने की बहुत कोशिश की। पीड़िता को अभी तक न्याय भी नहीं मिल सका है। लेकिन इस बार जो घटना घटी है वह ऑस्ट्रेलियाई विमान की है जहां एक यात्री पायलट से ही जा भिड़ा जिसके बाद उसे पहले कॉलर पकड़कर विमान से बाहर निकाला गया फिर ऐसी सख्त कार्रवाई की गई कि उसके अक्ल ठिकाने आ गए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

An unruly passenger was kicked out from the aircraft by Virgin Australia's pilot on flight between Townsville to Sydney.



