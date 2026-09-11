फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Nepal to seek 'climate justice': PM Balen Shah gets Cabinet approval to visit the UN; find out the death toll.

नेपाल मांगेगा 'क्लाइमेट जस्टिस': पीएम बालेन शाह को यूएन जाने की मिली कैबिनेट मंजूरी, जानें कितनों की हुई मौत

Fri, 11 Sep 2026 02:44 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, काठमांडू।
पीटीआई, काठमांडू। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 11 Sep 2026 02:44 PM IST
सार

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 22 से 26 सितंबर तक न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 24 सितंबर को वह संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि शाह नेपाल में आई भीषण बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे।

विज्ञापन
Nepal to seek 'climate justice': PM Balen Shah gets Cabinet approval to visit the UN; find out the death toll.
नेपाल तबाही पर यूएन में बोलेंगे पीएम बालेंद्र शाह - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नेपाल कैबिनेट ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के इस महीने के आखिर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भागीदारी को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि वे हाल ही में आई भयानक अचानक बाढ़ के बाद जलवायु परिवर्तन के असर पर बात करेंगे।

विज्ञापन


यूएन कब जाएंगे बालेंद्र शाह? 
शाह 22 से 26 सितंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र में नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। गुरुवार को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने के बाद होने वाली यह यात्रा, मार्च में पद संभालने के बाद शाह की पहली विदेश यात्रा होगी।
विज्ञापन


जलवायु परिवर्तन को लेकर कर सकते हैं बात
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषण कार्यक्रम के अनुसार, शाह 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करने वाले हैं। अपने संबोधन के दौरान, उनके जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बात करने और इसे 26 अगस्त को आई भयानक भोटेकोशी अचानक बाढ़ से जोड़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन


क्या है पूरा मामला? 
नेपाल-तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन से आई अचानक बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, जिसमें 1,300 से अधिक लोग मारे गए, जबकि 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। इस आपदा से देश की संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र 8 सितंबर को शुरू हुआ है। इसमें दुनिया भर के नेता 22 से 28 सितंबर तक चलने वाली जनरल डिबेट में 193 सदस्यों वाले इस संगठन को संबोधित करेंगे।

बाढ़ में फंसे सिक्किम के आठ लोग वापस आए
बता दें कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 26 अगस्त को नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद वहां फंसे सिक्किम के आठ निवासी सुरक्षित घर लौट आए हैं। राज्य सरकार की 'नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स' ने बताया कि गंगटोक और ग्यालशिंग जिलों के ये तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे और नेपाल में अचानक आई बाढ़ के दौरान तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सागा काउंटी में फंस गए थे।

अबतक कितने लोगों की हुई मौत? 
वहीं, बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,385 हो गई। जबकि 5,000 से ज्यादा लापता लोगों के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है। अब तक अलग-अलग इलाकों से 13,676 लोगों को बचाया जा चुका है।


इस बीच, 'राइजिंग नेपाल' अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ के बाद चीन में फंसे कम से कम 703 नेपाली नागरिक सिंधुपालचोक में तातोपानी बॉर्डर पॉइंट के जरिए घर लौट आए हैं। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस आपदा में चीन की तरफ भी कम से कम 43 लोगों की मौत हुई, जबकि तिब्बत में 500 से ज्यादा लोग लापता हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed