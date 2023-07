धधक रहे ग्रीस के कई जंगल: आग बुझाने के दौरान पेड़ से टकराया विमान, हुआ दुर्घटनाग्रस्त; दो पायलट की मौत

कई दशकों के बाद ग्रीस सबसे भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। इसकी वजह से यहां के जगलों में भीषण आग लगी है। इस बीच, ग्रीस की वायु सेना का आग बुझाने वाला विमान मंगलवार को एविया द्वीप के जंगल में लगी आग को बुझाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे विमान में सवार दो पायलट की मौत हो गई।

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। सीएल-215 विमान को एविया द्वीप पर पानी छिड़कते हुए दिखा। विमान का एक हिस्सा पेड़ की शाखा में फंस गया। कुछ ही देर बाद वह दुर्घटनागस्त हो गया। अग्निशमन विभाग ने बताया कि एविया द्वीप के जंगलों में रविवार को आग लगी थी। इसी को बुझाने में विमान मदद कर रहा था, लेकिन यह एविया के एक गांव प्लैटनिस्टो के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रवक्ता यानिस आर्टोपियोस ने बताया कि इस घटना में दो लोगों की मौत हुई है। बता दें, एविया पर लगी भीषण आग को बुझाने के लिए कम से कम तीन विमान लगे हैं। वहीं 100 से ज्यादा दमकलकर्मी लगे हुए हैं।

सर्च ऑपरेशन चला

ग्रीस के एयर फोर्स की ओर से जारी बयान के अनुसार पानी बरसाने वाला विमान Candair CL 215 क्रैश हो गया है। यह हादसा मंगलवार को दोपहर 2.52 बजे हुआ है। घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद पता चला की विमान के पायलट और को पायलट की मौत हो गई है।



