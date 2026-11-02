'हां, रूस और चीन हमारी जासूसी करते हैं': रैली में बोले ट्रंप- शुरू उन्होंने किया, खत्म हम कर रहे
आईएएनएस, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 02 Nov 2026 12:14 PM IST
सार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली के दौरान अपने संबोधन में स्वीकार किया कि चीन और रूस, अमेरिका की जासूसी करते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकाया। आइए जानते हैं कि ट्रंप ने रैली में क्या-क्या कहा...
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विस्तार
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (स्थानीय समयानुसार) को अपने मध्यावधि चुनाव प्रचार अभियान का समापन किया। इस दौरान एक रैली में अपने संबोधन में उन्होंने ईरान पर अमेरिकी हमले का बचाव किया, तेल की कीमतों को लेकर अपना पक्ष रखा और चीन -रूस की जासूसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका जासूसी का ये काम उनसे कहीं बेहतर तरीके से करता है।
ट्रंप ने मानी जासूसी की बात
आयोवा के डुबुक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने चीन और रूस की जासूसी को लेकर जताई गई चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'किसी ने मुझसे कहा कि चीन हमारी जासूसी कर रहा है। मैंने कहा, हां और हम भी उनकी जासूसी कर रहे हैं। इस बारे में चिंता न करें।' उन्होंने आगे कहा, 'चीन और रूस हमारी जासूसी कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सच है। और हम भी उनके साथ ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे कहीं बेहतर तरीके से ऐसा करते हैं। इसलिए, इस बात की चिंता न करें।'
ईरान को लेकर क्या बोले?
ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब न तो कोई सैन्य क्षमता बची है और न ही बातचीत करने के लिए कोई नेता। उन्होंने कहा, 'हमने इसकी शुरुआत नहीं की थी, लेकिन हम इसे खत्म कर रहे हैं। हम उनकी अच्छे से धुनाई कर रहे हैं।' ट्रंप ने कहा, 'उनके पास न तो रडार है, न ही विमान-रोधी हथियार और न ही कोई नेता। शायद हम नेताओं के मामले में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हैं (इसका मतलब शीर्ष ईरानी नेतृत्व की हमलों में मौत से है), अब बात करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहा हूं जिससे बात की जा सके, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता।'
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डुबुक में दो घंटे से कुछ अधिक समय तक बोलने के बाद ट्रंप अपने मध्यावधि अभियान की आखिरी रैली के लिए कंसास के सलीना रवाना हो गए। सलीना की रैली में, ट्रंप ने फिर से अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, 'पिछले तीन महीनों में आपकी महंगाई दर 1.7 प्रतिशत तक गिर गई है। मुझे 'स्लीपी' (सुस्त) जो बाइडेन से विरासत में ऊंची कीमतें मिली थीं; मैंने ये कीमतें नहीं बढ़ाईं।'
उन्होंने कहा, 'मैंने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका है।' साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि 'तेल की कीमतें बाइडेन और बराक हुसैन ओबामा के समय की तुलना में काफी कम हैं।' ट्रंप ने ईंधन की ऊंची कीमतों को देश और दुनिया की सुरक्षा के लिए चुकाई जाने वाली एक बहुत छोटी कीमत बताते हुए कहा, 'जब यह संघर्ष खत्म हो जाएगा, तो कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी।'
अमेरिका में मंगलवार को मतदान होगा, जिसमें हाउस (प्रतिनिधि सभा) और सीनेट पर कब्जे की लड़ाई है।
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ट्रंप ने मानी जासूसी की बात
आयोवा के डुबुक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने चीन और रूस की जासूसी को लेकर जताई गई चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'किसी ने मुझसे कहा कि चीन हमारी जासूसी कर रहा है। मैंने कहा, हां और हम भी उनकी जासूसी कर रहे हैं। इस बारे में चिंता न करें।' उन्होंने आगे कहा, 'चीन और रूस हमारी जासूसी कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सच है। और हम भी उनके साथ ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे कहीं बेहतर तरीके से ऐसा करते हैं। इसलिए, इस बात की चिंता न करें।'
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ईरान को लेकर क्या बोले?
ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब न तो कोई सैन्य क्षमता बची है और न ही बातचीत करने के लिए कोई नेता। उन्होंने कहा, 'हमने इसकी शुरुआत नहीं की थी, लेकिन हम इसे खत्म कर रहे हैं। हम उनकी अच्छे से धुनाई कर रहे हैं।' ट्रंप ने कहा, 'उनके पास न तो रडार है, न ही विमान-रोधी हथियार और न ही कोई नेता। शायद हम नेताओं के मामले में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हैं (इसका मतलब शीर्ष ईरानी नेतृत्व की हमलों में मौत से है), अब बात करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहा हूं जिससे बात की जा सके, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता।'
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डुबुक में दो घंटे से कुछ अधिक समय तक बोलने के बाद ट्रंप अपने मध्यावधि अभियान की आखिरी रैली के लिए कंसास के सलीना रवाना हो गए। सलीना की रैली में, ट्रंप ने फिर से अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, 'पिछले तीन महीनों में आपकी महंगाई दर 1.7 प्रतिशत तक गिर गई है। मुझे 'स्लीपी' (सुस्त) जो बाइडेन से विरासत में ऊंची कीमतें मिली थीं; मैंने ये कीमतें नहीं बढ़ाईं।'
उन्होंने कहा, 'मैंने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका है।' साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि 'तेल की कीमतें बाइडेन और बराक हुसैन ओबामा के समय की तुलना में काफी कम हैं।' ट्रंप ने ईंधन की ऊंची कीमतों को देश और दुनिया की सुरक्षा के लिए चुकाई जाने वाली एक बहुत छोटी कीमत बताते हुए कहा, 'जब यह संघर्ष खत्म हो जाएगा, तो कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी।'
अमेरिका में मंगलवार को मतदान होगा, जिसमें हाउस (प्रतिनिधि सभा) और सीनेट पर कब्जे की लड़ाई है।