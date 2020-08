अमेरिका ने हांगकांग से खत्म किए तीन द्विपक्षीय समझौते, चीन पर लगाए गंभीर आरोप

अमेरिका ने चीन को एक और झटका देते हुए 19 अगस्त को हांगकांग के साथ किए गए तीन द्विपक्षीय समझौते को खत्म कर दिया है। इन समझौते में भगोड़े अपराधियों का आत्मसमर्पण, सजा प्राप्त व्यक्तियों को छोड़ना और जहाजों के अंतर्राष्ट्रीय संचालन से प्राप्त आय पर कर छूट देना शामिल था।

We notified Hong Kong authorities on Aug 19 of our suspension of 3 bilateral agreements. These agreements covered surrender of fugitive offenders,transfer of sentenced persons&reciprocal tax exemptions on income derived from international operation of ships:Spox for US State Dept