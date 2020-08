अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कोरोना को लेकर भारत समेत पांच देशों से की बात

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई के बारे में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, इस्राइल और कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बात की। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टागस ने यह जानकारी दी। ओर्टागस ने बताया कि बातचीत के दौरान पोम्पिओ और उनके समकक्षों ने कोरोना महामारी से निपटने में करीबी समन्वय जारी रखने के महत्व पर चर्चा की।

Secretary Pompeo and his counterparts discussed the importance of continued close coordination in response to the #COVID19 pandemic: Morgan Ortagus, Spokesperson for US State Department https://t.co/tozoyR8W5n