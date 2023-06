US: ‘बीजिंग व्यापारियों को बना रहा कठपुतली’, मस्क की चीन यात्रा पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क चीन की तीन दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। इससे अमेरिका में हलचल मच गई है। अमेरिका के एक नेता का कहना है कि चीन अमेरिका के व्यापारियों को कठपुतली की तरह अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। यह चिंता का विषय है कि एलन मस्क चीन गए।

टेस्ला के सीईओ की तीन साल में चीन की पहली यात्रा है। चीन यात्रा के दौरान मस्क ने वहां के मंत्रियों के साथ चर्चा की। बीजिंग में की गई एलन मस्क की टिप्पणियों पर रिपब्लिकन नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने चिंता जाहिर की है। रामास्वामी ने दावा किया कि चीन अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख अमेरिकी व्यापारियों को कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर रहा।

एलन मस्क ने मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान घोषणा की थी कि वह देश में अपने कारोबार का विस्तार करेंगे। मस्क ने बुधवार को चीन की खुलकर तारीफ की है।

