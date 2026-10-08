ईरान के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी?: डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को तैयार रहने का आदेश, अमेरिका के निशाने पर क्या?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू करने का फैसला अभी नहीं लिया है, लेकिन पेंटागन को संभावित नए हमलों के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश जरूर दे दिए गए हैं। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड को ईरान में बड़े सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने की तैयारी पूरी करने को कहा गया है। हालांकि, हमले कब शुरू होंगे, इसकी कोई तय तारीख नहीं दी गई है।

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