बाइडन की प्रेस टीम में सिर्फ महिलाएं, येलेन को वित्त मंत्री, और भारतीय मूल की नीरा टंडन को अहम जिम्मेदारी

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को वित्त मंत्री के पद के लिए जेनेट येलेन को और व्हाइट हाउस के शीर्ष पद ‘प्रबंधन एवं बजट कार्यालय’ निदेशक के रूप में भारतीय-अमेरिकी नीरा टंडन को नामित किया।अगर अमेरिकी सीनेट से इसकी पुष्टि हो जाती है तो 74 वर्षीय येलन 231 साल के इतिहास में वित्त मंत्रालय का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी।वहीं अगर अमेरिकी सीनेट में इस पद के लिए टंडन (50) के नाम की पुष्टि हो जाती है, तो वह व्हाइट हाउस में प्रभावशाली ‘प्रबंधन और बजट कार्यालय’ (ओएमबी) की प्रमुख बनने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। टंडन वर्तमान में वामपंथी झुकाव वाले ‘सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस’ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

इसके साथ ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपनी उद्धाटन समिति घोषित कर दी है, जो शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित इंतजामों को देखेगी। बता दें कि 20 जनवरी को जो बाइडन राष्ट्रपति और भारतीय मूल की कमला हैरिस उप-राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे।



बाइडन ने अपनी राष्ट्रपति उद्घाटन समिति के सीईओ के तौर पर डेलावेयर राज्य विश्वविद्यालय के अध्यक्ष टॉनी एलेन को नामित किया है और उनके प्रचार के मुख्य संचालन अधिकारी माजू वर्गिज समूह के कार्यकारी निदेशक होंगे।



बाइडन की प्रेस टीम में सिर्फ महिलाएं

बाइडन ने अपनी सीनियर प्रेस टीम में सिर्फ महिलाओं को ही जगह दी है। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी भी राष्ट्रपति की प्रेस्ट टीम में सभी महिलाएं हों। इस टीम का नेतृत्व केट बेडिंगफील्ड करेंगी जो पूर्व में बाइडन के कैम्पेन की डिप्टी कम्युनिकेशन डायरेक्टर रही हैं। बाइडन ने वादा किया है कि वो अपने प्रशासन को विविध बनाएंगे जो देश की विविधता को दर्शाएगा।



बता दें कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर रहीं जेन साकी बाइडन की प्रेस सचिव होंगी। बाइडन ने लंबे समय से डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रवक्ता जेन साकी को अपना प्रेस सेक्रेटरी बनाने का फैसला किया है। बाइडन ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि 'अमेरिका के लोगों से सीधे और सही संवाद रखना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। इस टीम पर व्हाइट हाउस को अमेरिकन लोगों से जोड़ने की जिम्मेदारी है। मुझे भरोसा है यह इस पर खरी उतरेगी। टीम की योग्य और अनुभवी कम्युनिकेटर अलग-अलग पहलुओं पर काम करेंगी। सभी अमेरिका को फिर से बेहतर बनाने के मिशन में जुटेंगी।' कमला हैरिस की दो मुख्य प्रेस अधिकारी सिमोन सैंडर्स और ऐश्ली एटीन होंगी। कैबिनेट के पदों की तरह प्रेस दफ्तर को सीनेट की रजामंदी की ज़रूरत नहीं होती।



