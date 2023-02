US: अमेरिकी फाइटर जेट ने अलास्का हवाई क्षेत्र में ऊंचाई पर उड़ रहे एक वस्तु को मार गिराया, बाइडन ने दिया आदेश

अमेरिकी फाइटर जेट ने अलास्का हवाई क्षेत्र के ऊपर अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे एक संदिग्ध वस्तु को मार गिराया है। सामरिक संचार के लिए अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) के समन्वयक जॉन किर्बी ने बताया कि अमेरिकी रक्षा विभाग पिछले 24 घंटे से अलास्का हवाई क्षेत्र के ऊपर एक उच्च ऊंचाई वाली संदिग्ध वस्तु पर नजर रख रहा था। अमेरिकी उत्तरी कमान को दिए गए निर्देश के बाद लड़ाकू विमानों ने अंतिम घंटे के भीतर संदिग्ध वस्तु को मार गिराया।

#WATCH | Department of Defence was tracking a high-altitude object over Alaska airspace in last 24 hours. Fighter aircraft assigned to US Northern Command took down the object within the last hour: US NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby