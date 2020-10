अस्पताल से लौटने के बाद पहली बार सामने आए ट्रंप, समर्थकों का जताया आभार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से लौटने के बाद पहली बार व्हाइट हाउस की बालकनी में नजरआए। उन्होंने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया। ट्रंप कोरोना वायरस से जंग जीतकर पहली बार लोगों के सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

I am feeling great... I want to thank all of you for your prayers: US President Donald Trump to supporters from the White House balcony in his first public event since his COVID-19 diagnosis pic.twitter.com/Q8CbzjqEKn