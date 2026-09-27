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2028 में क्या अमेरिका में होगा भारतवंशी राष्ट्रपति?: भारतीय मूल के सांसद का बड़ा बयान, कहा- सक्रिय रहूंगा

Sun, 27 Sep 2026 08:32 AM IST
देवेश त्रिपाठी आईएएनएस, न्यूयॉर्क
आईएएनएस, न्यूयॉर्क Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Sun, 27 Sep 2026 08:32 AM IST
सार

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में संभावित उम्मीदवारी को लेकर अपने विकल्प खुले रखे हैं। एशिया सोसाइटी में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रुड के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला परिवार से जुड़ा होगा।

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भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स/ANI

विस्तार
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भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने 2028 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की संभावना को खुला रखा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला उनके परिवार से जुड़ा होगा, लेकिन वह अमेरिका के भविष्य को लेकर होने वाली राजनीतिक बहस में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं।
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पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रुड ने एशिया सोसाइटी में बातचीत के दौरान खन्ना से सीधे पूछा कि क्या वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर खन्ना ने कहा कि करीब 20 डेमोक्रेट इस संभावना पर विचार कर रहे हैं और इनमें से 10 या 12 लोग चुनाव मैदान में उतर सकते हैं।
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अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या बोले रो खन्ना?
रो खन्ना ने कहा, “यह परिवार से जुड़ा फैसला है। मैं चुनाव लड़ने का फैसला करूं या किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करूं जो चुनाव लड़े, मैं इस चर्चा में बहुत सक्रिय रहने वाला हूं।” खन्ना ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ना आसान नहीं है और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के मैदान में होने पर ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए जीतना मुश्किल होगा। उन्होंने 2028 के चुनाव को इस सवाल से जोड़ा कि अमेरिका विविधता वाले समाज को अपनाएगा या खुद को सीमित करेगा।
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उन्होंने कहा, “मैं निश्चित रूप से इस चर्चा का हिस्सा बनना चाहता हूं।” खन्ना ने कहा कि डेमोक्रेट्स को ऐसा आर्थिक कार्यक्रम तैयार करना होगा, जो उन समुदायों तक पहुंचे जहां औद्योगिक नौकरियां खत्म हो गई हैं। उनके अनुसार, राष्ट्रीय आदर्शों की बात प्रभावी होने से पहले मतदाताओं को अपने और अपने बच्चों के लिए भविष्य दिखाई देना जरूरी है।

महात्मा गांधी का जिक्र कर क्या बोले अमेरिकी सांसद?
उन्होंने इस मुद्दे को आव्रजन से भी जोड़ा। खन्ना के अनुसार, राजनेताओं ने कारखानों के बंद होने और नाकाम आर्थिक नीतियों के लिए अप्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रतिक्रिया उन क्षेत्रों में निवेश और रोजगार पहुंचाना होगी, जिन्हें नई अर्थव्यवस्था के लाभों से बाहर महसूस हुआ है।

खन्ना ने अपने राजनीतिक विचारों पर भारतीय मूल के प्रभाव के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि उनके दादा को 1930 और 1940 के दशक में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण ब्रिटिश शासन के दौरान जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि इस पारिवारिक इतिहास से उन्हें कम उम्र में यह समझ मिली कि राजनीति लोगों के जीवन को बदल सकती है।

कौन हैं रो खन्ना?
खन्ना का जन्म फिलाडेल्फिया में भारत से आए माता-पिता के घर हुआ था। शिकागो में छात्र रहते हुए उन्होंने एक राज्य सीनेट उम्मीदवार के लिए घर-घर जाकर प्रचार किया था, जो बाद में राष्ट्रपति बराक ओबामा बने। खन्ना ने बताया कि जब युवा उनसे पूछते हैं कि राष्ट्रपति के लिए कैसे काम किया जाए, तो वह उन्हें सलाह देते हैं कि अपने स्कूल में ऐसे किसी व्यक्ति को खोजें, जो 15 साल बाद व्हाइट हाउस तक पहुंच सकता हो और उसके लिए प्रचार करें।

केविन रुड के साथ बातचीत का बड़ा हिस्सा इस सवाल पर केंद्रित रहा कि अगला अमेरिकी राष्ट्रपति किस तरह के देश का नेतृत्व करे। खन्ना ने पूरे अमेरिका में आर्थिक अवसर बढ़ाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े फैसलों में कामगारों की भूमिका मजबूत करने और ऐसी विदेश नीति की जरूरत की बात कही, जिससे दूसरे देशों का भरोसा फिर हासिल किया जा सके।

अमेरिका में 2028 में होगा अगला राष्ट्रपति चुनाव
उन्होंने कहा कि अमेरिका की ताकत का एक हिस्सा अलग-अलग इतिहास वाले लोगों को साथ लाने की क्षमता में है। साथ ही उन्होंने कहा कि विविध लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देने के लिए उन पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों में पैदा हुई आर्थिक असुरक्षा को दूर करना जरूरी है।


खन्ना कैलिफोर्निया के ऐसे संसदीय जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सिलिकॉन वैली का एक हिस्सा शामिल है। 2028 में संभावित राष्ट्रपति अभियान को लेकर उनकी टिप्पणी तकनीक, अमेरिका-चीन संबंध, आव्रजन और अमेरिकी विदेश नीति की दिशा पर हुई व्यापक चर्चा के दौरान आई। अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव नवंबर 2028 में होना निर्धारित है।
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