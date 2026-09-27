धर्म और राष्ट्रवाद का मेल: यूक्रेन से जारी जंग के बीच मैदान में मध्यकालीन संतों के अवशेष भेज रहा रूस

यूक्रेन के अग्रिम मोर्चों पर भीषण युद्ध और कड़ाके की ठंड के बीच एक असामान्य कदम उठाते हुए रूस अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक सहायता भेज रहा है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने हाल में युद्ध को धार्मिक मान्यता देने के लिए 14 वीं सदी के योद्धा राजकुमार और संत दमित्री दोनस्कोय के पवित्र अवशेष युद्ध क्षेत्र में भेजा है।

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