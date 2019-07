अमेरिकी राष्ट्रपति ने इमरान खान से कहा-भारत ने कश्मीर मुद्दे पर मांगी थी मदद, मैं मध्यस्थता तैयार

विज्ञापन

#WATCH Washington DC: Pakistan PM Imran Khan and US President Donald Trump reply to journalists when asked on Kashmir. pic.twitter.com/UM51rbsIYF — ANI (@ANI) July 22, 2019

White House releases press release about Trump-Imran Khan meeting. President Trump's remarks on Kashmir not mentioned in release. https://t.co/guAb4gzkJR — ANI (@ANI) July 22, 2019

US President Donald Trump says PM Narendra Modi has also asked him to help with "disputed Kashmir" region, he would "love to be a mediator": Reuters pic.twitter.com/PcE7dnq4rr — ANI (@ANI) July 22, 2019

Washington DC: The United States President Donald Trump receives Pakistan Prime Minister Imran Khan, at the White House. Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi is also present. pic.twitter.com/4TNMwnYqSp — ANI (@ANI) July 22, 2019

व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अगवानी की। इस मुलाकात के दौरान कश्मीर मुद्दा उठने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से विवाद सुलझाने में मध्यस्थता की पेशकश की। उन्होंने कहा ऐसा करने में उन्हें खुशी होगी।न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार इमरान खान के साथ बातचीत के दौरान कश्मीर मुद्दा उठने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मुलाकात के दौरान कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए मदद करने को कहा था। ऐसे में अगर इसे सुलझाने में मैं कोई मदद कर सकता हूं तो मैं मध्यस्थ बनकर मदद करना चाहूंगा।इस मुलाकात के बाद दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं ने व्हाइट हाउस में मौजूद मीडिया से भी बात की। इस दौरान भी ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को लेकर अपनी बात दोहराई। हालांकि, जानकारी के अनुसार व्हाइट हाउस से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कश्मीर मुद्दे का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।बता दें इमरान संग पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं। बतौर पाक पीएम अपने पहले दौरे पर अमेरिका आए इमरान खान को इससे पहले रविवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। वाशिंगटन के एक इनडोर स्टेडियम में पाकिस्तानी समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में इमरान के भाषण के दौरान बलूचिस्तान को आजाद करने के नारे लगे थे। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के सदस्यों और समर्थकों ने यूएस कैपिटल हिल के सामने इमरान के खिलाफ प्रदर्शन किया था।पाक पीएम इमरान अमेरिका के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जब इमरान पाकिस्तानी समुदाय के लोगों के संबोधित कर रहे थे, तभी बलूच कार्यकर्ताओं का एक समूह पाकिस्तान विरोधी नारे लगाने लगा। इन लोगों ने आजाद बलूचिस्तान के नारे लगाए और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को आजाद करने की मांग की। हालांकि, नारेबाजी के बीच भी इमरान ने अपना भाषण जारी रखा। कुछ देर बाद स्थानीय सुरक्षाकर्मी तीन बलूच कार्यकर्ताओं को स्टेडियम से बाहर ले गए। इस दौरान इमरान के कुछ समर्थकों की बलूच कार्यकर्ताओं के साथ कहासुनी और खींचतान भी हुई। दो दिनों से बलूच समर्थक अमेरिका में इमरान की यात्रा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बलूचिस्तान के मामले में दखल देने की मांग की है।