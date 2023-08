War: रूस पर युद्ध के 18 महीने में सबसे बड़ा हमला, यूक्रेन पर ड्रोन से पांच क्षेत्रों पर बम बरसाने का आरोप

एक बार फिर बुधवार तड़के यूक्रेन ने रूस के पांच क्षेत्रों को निशाना बनाया। यहां 10 से 20 ड्रोनों से एक साथ हमला किया गया। यह हमला युद्ध की शुरुआत से लेकर अबतक के समय का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है।

इन जगहों को बनाया निशाना

रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर ड्रोन से रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन से पश्चिमी पस्कोव क्षेत्र में एक हवाईअड्डे पर हमला किया गया। इसके अलावा ओर्योल, ब्रांस्क, रियाजान और कलुगा के क्षेत्रों में गोलीबारी की गई। साथ ही इसे 18 महीनों में रूसी धरती पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है।

दो सैन्य परिवहन विमान क्षतिग्रस्त

रूस के पश्चिमी शहर पस्कोव में एक हवाईअड्डे पर ड्रोन हमले किए गए। इस हमले में दो सैन्य परिवहन विमान क्षतिग्रस्त हुए। रिपोर्ट के अनुसार, पस्कोव जो यूक्रेन की सीमा से लगभग 800 किमी दूर स्थित है। यहां बुधवार तड़के हमले हुए, जिसमें चार आईएल-76 परिवहन विमान क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें, ये विमान लंबे समय से रूसी सेना के लिए काम कर रहे थे।

वीडियो में विस्फोट की आवाज

स्थानीय गवर्नर ने बुधवार को बताया कि सेना एक हमले को नाकाम करने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में परिवहन विमान बुरी तरह नष्ट हो गए। उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया, जिसमें भयंकर आग दिख रही है। इसके अलावा, विस्फोट की आवाज भी सुना जा सकता है।



Russian media report a drone attack on an airfield in Pskov, Russia. It hosts both civilian and military aircraft. Some sources report that at least two military aircraft were destroyed. pic.twitter.com/YANZ0r1Vzy