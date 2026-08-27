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Hindi News ›   World ›   Canada Priest harasses woman under the guise of an 'evil spirit' ritual; police arrest the accused.

कनाडा: पुजारी ने 'बुरी आत्मा' के अनुष्ठान के नाम पर महिला से किया उत्पीड़न, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Thu, 27 Aug 2026 08:07 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 27 Aug 2026 08:07 AM IST
सार

कनाडा के ओशावा में एक हिंदू पुजारी को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, पुजारी ने महिला को बुरी आत्मा का डर दिखाया कर निजी अनुष्ठान की बात कही। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान के बहाने महिला का उत्पीड़न किया गया।
 

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Canada Priest harasses woman under the guise of an 'evil spirit' ritual; police arrest the accused.
धार्मिक अनुष्ठान के बहाने यौन उत्पीड़न के लगे आरोप - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अमेरिका के एक हिंदू पुजारी को कनाडा में यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि उसने ओंटारियो के ओशावा में एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान अपने धार्मिक पद का दुरुपयोग किया। डरहम क्षेत्रीय पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को एक परिवार ने अमेरिका से बुलाकर एक हिंदू धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए कहा था। 

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क्या है आरोप? 
डरहम क्षेत्रीय पुलिस के बयान के अनुसार, पूर्वी डिवीजन के सदस्यों ने मंगलवार, 25 अगस्त को हारमनी रोड नॉर्थ और कॉनलिन रोड ईस्ट के इलाके में यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि पीड़िता और उसके परिवार ने एक पुजारी को धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए बुलाया था।

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आरोपी ने कथित तौर पर महिला को यह विश्वास दिलाया कि उस पर बुरी आत्मा का साया है और उसे ठीक होने के लिए एक निजी अनुष्ठान की आवश्यकता है।

पुलिस ने क्या बताया? 
पुलिस के अनुसार, इसके बाद वह पीड़िता को एक निजी स्थान पर ले गया, जहां कथित तौर पर धार्मिक अनुष्ठान करने के बहाने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। बाद में पुलिस से संपर्क किया गया और बिना किसी घटना के संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया।
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कौन है आरोपी? 
आरोपी की पहचान राजेंद्रनाथ दूदनाथ माराज (50 वर्ष) के रूप में हुई है, जो रिचमंड हिल, न्यूयॉर्क का निवासी है। उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और उसे जमानत सुनवाई के लिए हिरासत में लिया गया है।

पुलिस को क्या आशंका है? 
डरहम क्षेत्रीय पुलिस ने कहा कि उन्हें आशंका है कि अन्य पीड़ित भी हो सकते हैं। उन्होंने जांच के तहत आरोपी की तस्वीर जारी की है। पुलिस घटना या आरोपी से जुड़ी इसी तरह की अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से पूर्वी डिवीजन आपराधिक जांच शाखा के डी/कांस्टेबल क्रोनिन से 1-888-579-1520, एक्सटेंशन 1605 पर संपर्क करने का अनुरोध कर रही है।

गुमनाम सूचनाएं डरहम रीजनल क्राइम स्टॉपर्स को 1-800-222-TIPS (8477) पर कॉल करके या उनकी वेबसाइट के माध्यम से भी दी जा सकती हैं। सूचना देने वालों को नकद इनाम मिल सकता है।

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