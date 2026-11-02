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ब्रिटेन: गुलामी प्रथा के लिए माफी मांग सकता है ब्रिटेन, पीएम बर्नहैम ने दिए संकेत; मुआवजा देने से किया इनकार

Mon, 02 Nov 2026 05:43 AM IST
अमन तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अमन तिवारी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:43 AM IST
सार

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने गुलामी प्रथा के ऐतिहासिक अपराधों पर माफी मांगने के संकेत दिए हैं, लेकिन आर्थिक मुआवजे से इनकार किया है।  

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UK PM andy burnham Signals Apology for Slavery but Rules Out Financial Reparations
एंडी बर्नहैम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री - फोटो : एएनआई

विस्तार
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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने गुलामी प्रथा के ऐतिहासिक अपराधों के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगने के संकेत दिए हैं, लेकिन प्रभावित देशों को किसी भी प्रकार का आर्थिक मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में लिखे एक लेख में प्रधानमंत्री बर्नहम ने इस 400 साल पुराने अमानवीय कारोबार पर गहरा दुख और खेद व्यक्त किया है। 
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यह बयान ऐसे समय पर आया है जब एंटीगुआ और बारबुडा में कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होने जा रही है, जहां कैरेबियाई देश ब्रिटेन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन ने आज तक कभी भी गुलामी प्रथा के लिए माफी नहीं मांगी है। बर्नहम ने कहा कि इतिहास से मुंह चुराने के कारण राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए वह प्रभावित देशों के साथ बातचीत और माफी की मांग पर विचार करने को तैयार हैं। 
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बर्नहैम की 'माफी' में उपनिवेशवाद का न होना अक्षम्य : थरूर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा बर्नहैम के ट्रांस-अटलांटिक दास व्यापार पर माफी मांगने में उपनिवेशवाद को शामिल न करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और अक्षम्य है। यह शर्मनाक है कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में भारत और अन्य देशों में किए गए खून-खराबे, लूटपाट और तबाही के लिए ब्रिटेन ने कभी एक साधारण माफी भी नहीं मांगी। 
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