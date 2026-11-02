ब्रिटेन: गुलामी प्रथा के लिए माफी मांग सकता है ब्रिटेन, पीएम बर्नहैम ने दिए संकेत; मुआवजा देने से किया इनकार

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यह बयान ऐसे समय पर आया है जब एंटीगुआ और बारबुडा में कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होने जा रही है, जहां कैरेबियाई देश ब्रिटेन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन ने आज तक कभी भी गुलामी प्रथा के लिए माफी नहीं मांगी है। बर्नहम ने कहा कि इतिहास से मुंह चुराने के कारण राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए वह प्रभावित देशों के साथ बातचीत और माफी की मांग पर विचार करने को तैयार हैं।कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा बर्नहैम के ट्रांस-अटलांटिक दास व्यापार पर माफी मांगने में उपनिवेशवाद को शामिल न करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और अक्षम्य है। यह शर्मनाक है कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में भारत और अन्य देशों में किए गए खून-खराबे, लूटपाट और तबाही के लिए ब्रिटेन ने कभी एक साधारण माफी भी नहीं मांगी।