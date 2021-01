अमेरिका में हिंसा : ट्विटर, फेसबुक और इंस्ट्राग्राम ने ब्लॉक किए ट्रंप के अकाउंट, दी बड़ी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं। नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की जीत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि होने के बाद हजारों की तादाद में पहुंचे ट्रंप समर्थक हिंसक हो गए, जिन्हें रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स को एक्शन में आना पड़ा। अमेरिका में हो रही खूनी झड़पों के बीच सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियां ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपने-अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रंप के अकाउंट बंद कर दिए हैं।

We are locking President Donald Trump’s Instagram account for 24 hours as well: Adam Mosseri, Head of Instagram pic.twitter.com/3TSosVgfS7