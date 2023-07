Sweden NATO Bid: स्वीडन के नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ, तुर्किश राष्ट्रपति एर्दोआन समर्थन करने को तैयार

स्वीडन के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने नाटो सदस्यता के लिए स्वीडन के प्रस्ताव को ग्रैंड नेशनल असेंबली में आगे बढ़ाने और उसका समर्थन करने पर सहमति जताई है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने नए घटनाक्रम की जानकारी देते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया।

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba