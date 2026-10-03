अमेरिका: ट्रंप की टीम में 24 वर्षीय रिपोर्टर की एंट्री, लेविट के बाद अब यही संभालेंगी व्हाइट हाउस की प्रेस टीम

बेनी रे हार्मनी ने सितंबर 2025 में रियल अमेरिकाज वॉयस के साथ काम शुरू किया था। इससे पहले वह स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉय में न्यूज एंकर थीं। वहां से निकलने के बाद वह राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप प्रशासन को कवर करने लगीं।

विज्ञापन पिछले कुछ समय में वह व्हाइट हाउस की गतिविधियों को लगातार कवर कर रही थीं। इसके चलते वह प्रेस पूल में भी नजर आने लगीं। अब उनकी भूमिका पत्रकार की जगह प्रशासन की संचार टीम में होगी।

विज्ञापन विज्ञापन ट्रंप की टीम की ओर से उनकी नियुक्ति को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। व्हाइट हाउस की प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सचिव एना केली ने कहा कि हार्मनी व्हाइट हाउस संवाददाता के तौर पर ट्रंप के आंदोलन की भरोसेमंद आवाज रही हैं और सहायक प्रेस सचिव के रूप में वह संचार टीम का हिस्सा होंगी।

हार्मनी ने भी अपनी नियुक्ति की पुष्टि करते हुए कहा कि वह ट्रंप प्रशासन में सहायक व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के तौर पर शामिल होकर उत्साहित हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के भरोसे के लिए आभार जताया।

हार्मनी के पत्रकारिता करियर को लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, रियल अमेरिकाज वॉयस से जुड़ने से पहले उन्होंने स्प्रिंगफील्ड में न्यूज एंकर के रूप में काम किया था। वहां चार्ली किर्क की हत्या के बाद टीवी पर भावुक श्रद्धांजलि देने के कारण उन्हें निलंबित किए जाने की बात कही गई है। इसके बाद सितंबर 2025 में उन्होंने रियल अमेरिकाज वॉयस ज्वाइन किया। व्हाइट हाउस में काम शुरू करने से पहले वह ट्रंप की गतिविधियों को कवर करने वाली पत्रकारों की टीम का हिस्सा थीं। सितंबर में ट्रंप को कुछ कागजों के साथ देखा गया था, जिनमें कथित तौर पर ऊपर बेनी रे हार्मनी का नाम लिखा दिखाई दिया था। अब उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा हो चुकी है।कैरोलिन लेविट अगस्त के अंत में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव का पद छोड़ चुकी हैं। उन्होंने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए यह जिम्मेदारी छोड़ने का फैसला किया था। ट्रंप ने उनके काम की तारीफ की थी और कहा था कि वह आगे भी उनके राजनीतिक काम में सलाहकार की भूमिका में जुड़ी रहेंगी। लेविट 27 साल की उम्र में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनी थीं और इस पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थीं। उनके जाने के बाद व्हाइट हाउस ने अभी तक स्थायी प्रेस सचिव नियुक्त नहीं किया है। इस बीच प्रशासन के दूसरे अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग करते रहे हैं। ट्रंप से जब नए प्रेस सचिव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि इस पद में कई लोगों की दिलचस्पी है। उन्होंने फॉक्स न्यूज के पीटर डूसी का नाम भी लिया था। इसके अलावा स्कॉट जेनिंग्स और डिप्टी प्रेस सचिव एना केली के नाम की भी चर्चा हुई है। फिलहाल स्थायी नियुक्ति का फैसला बाकी है।बेनी रे हार्मनी की नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पत्रकारिता से सीधे राष्ट्रपति की संचार टीम में पहुंची हैं। हालांकि उनकी जिम्मेदारी कैरोलिन लेविट के पद की स्थायी जगह लेना नहीं है। वह सहायक प्रेस सचिव और प्रवक्ता के तौर पर काम करेंगी। इसका मतलब है कि वह प्रशासन के संदेश को मीडिया और जनता तक पहुंचाने वाली टीम का हिस्सा होंगी। वहीं व्हाइट हाउस को अभी यह तय करना बाकी है कि प्रेस सचिव का स्थायी पद किसे दिया जाएगा। इस नियुक्ति के साथ ट्रंप की संचार टीम में एक युवा चेहरा जरूर जुड़ गया है, लेकिन प्रेस सचिव पद को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है।