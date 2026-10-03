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फ्लाई दुबई के हमलावर को-पायलट का नाम आया सामने! अलकायदा से भी जुड़ रहा है कनेक्शन!

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Sumit Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 12:32 PM IST

फ्लाई दुबई के विमान में कैप्टन स्मित मच्छार पर हमले के आरोपी ओमानी को-पायलट की पहचान हमाम अलहमामी के रूप में बताई जा रही है और जांच एजेंसियां उसके कथित कट्टरपंथी, सीरिया और अल-कायदा संबंधों की पड़ताल कर रही हैं। ... और पढ़ें

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