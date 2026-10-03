एफबीआई के राज अब होंगे बेपर्दा?: काश पटेल की गोपनीय रिपोर्ट ने बढ़ाई हलचल, कौन से मामलों की फिर से होगी जांच?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 03 Oct 2026 10:25 AM IST
सार
एफबीआई ने अपने इतिहास की उन घटनाओं की समीक्षा के लिए एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की है, जिनमें एजेंसी के अनुसार उससे चूक हुई। इसे पटेल रिपोर्ट कहा जा रहा है। रिपोर्ट काश पटेल के नेतृत्व में तैयार हुई है। इसमें किन मामलों का जिक्र है, यह अभी साफ नहीं है। क्या पुराने मामलों की दोबारा जांच होगी? क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या रिपोर्ट से एफबीआई में बड़े बदलाव होंगे? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई में एक गोपनीय रिपोर्ट को लेकर हलचल है। इसे पटेल रिपोर्ट कहा जा रहा है। रिपोर्ट एजेंसी के कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है। इसमें एफबीआई के इतिहास के उन हिस्सों की समीक्षा की गई है, जहां संस्था के अनुसार उससे चूक हुई। रिपोर्ट की जानकारी एक आंतरिक संदेश से सामने आई है। हालांकि, इसमें किन घटनाओं का जिक्र है, यह अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
आखिर पटेल रिपोर्ट में किन मामलों की जांच होगी?
रिपोर्ट में एफबीआई के पुराने कामकाज की समीक्षा की गई है। एजेंसी के संदेश के अनुसार, इसका मकसद उन गलतियों को पहचानना है, जिन्हें अतीत में ठीक नहीं किया गया। संदेश में कहा गया है कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन उसकी ईमानदारी से समीक्षा की जा सकती है। इसके जरिए कमियों को स्वीकार करने, जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी गलतियां रोकने के उपायों पर जोर दिया गया है।
काश पटेल के नेतृत्व में यह रिपोर्ट क्यों अहम?
एफबीआई के निदेशक काश पटेल पहले भी एजेंसी के पुराने नेतृत्व की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और मामलों की जांच को बढ़ावा दिया है, जिन पर उनके अनुसार एजेंसी के राजनीतिकरण से जुड़े सवाल हैं। उनके कार्यकाल में कई कर्मचारियों को नौकरी से हटाया भी गया है। इनमें कुछ ऐसे कर्मचारी शामिल थे, जो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े वर्षों पुराने मामलों की जांच में शामिल रहे थे।
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नई रिपोर्ट को लेकर काश पर क्या सवाल उठे?
पटेल ने निदेशक बनने से पहले कहा था कि वह पीछे की ओर नहीं देखेंगे। इसके बावजूद उनके कार्यकाल में पुराने अधिकारियों और पुराने मामलों की समीक्षा हुई है। इसी वजह से नई रिपोर्ट को लेकर भी बहस शुरू हुई है। पटेल के समर्थक इसे जवाबदेही की कोशिश के रूप में देखते हैं। उनके आलोचकों का आरोप है कि एफबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है और पुराने इतिहास को नए नजरिए से पेश करने की कोशिश हो रही है। ये आलोचकों के आरोप हैं।
एफबीआई ने रिपोर्ट को लेकर कर्मचारियों से क्या कहा?
एफबीआई के सह-उप निदेशकों क्रिस्टोफर राइया और एंड्रयू बेली की ओर से कर्मचारियों को भेजे गए संदेश में रिपोर्ट का बचाव किया गया है। संदेश के अनुसार, पुरानी गलतियों को छिपाने के बजाय उनका सामना करना जरूरी है। इसमें जवाबदेही तय करने और जिन चीजों में कमी रही, उन्हें ठीक करने की बात कही गई है। रिपोर्ट को एफबीआई के एक पुराने अध्याय के अंत और नए अध्याय की शुरुआत के रूप में भी बताया गया है।
क्या रिपोर्ट के बाद कोई कार्रवाई होगी?
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आखिर पटेल रिपोर्ट में किन मामलों की जांच होगी?
रिपोर्ट में एफबीआई के पुराने कामकाज की समीक्षा की गई है। एजेंसी के संदेश के अनुसार, इसका मकसद उन गलतियों को पहचानना है, जिन्हें अतीत में ठीक नहीं किया गया। संदेश में कहा गया है कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन उसकी ईमानदारी से समीक्षा की जा सकती है। इसके जरिए कमियों को स्वीकार करने, जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी गलतियां रोकने के उपायों पर जोर दिया गया है।
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काश पटेल के नेतृत्व में यह रिपोर्ट क्यों अहम?
एफबीआई के निदेशक काश पटेल पहले भी एजेंसी के पुराने नेतृत्व की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और मामलों की जांच को बढ़ावा दिया है, जिन पर उनके अनुसार एजेंसी के राजनीतिकरण से जुड़े सवाल हैं। उनके कार्यकाल में कई कर्मचारियों को नौकरी से हटाया भी गया है। इनमें कुछ ऐसे कर्मचारी शामिल थे, जो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े वर्षों पुराने मामलों की जांच में शामिल रहे थे।
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नई रिपोर्ट को लेकर काश पर क्या सवाल उठे?
पटेल ने निदेशक बनने से पहले कहा था कि वह पीछे की ओर नहीं देखेंगे। इसके बावजूद उनके कार्यकाल में पुराने अधिकारियों और पुराने मामलों की समीक्षा हुई है। इसी वजह से नई रिपोर्ट को लेकर भी बहस शुरू हुई है। पटेल के समर्थक इसे जवाबदेही की कोशिश के रूप में देखते हैं। उनके आलोचकों का आरोप है कि एफबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है और पुराने इतिहास को नए नजरिए से पेश करने की कोशिश हो रही है। ये आलोचकों के आरोप हैं।
एफबीआई ने रिपोर्ट को लेकर कर्मचारियों से क्या कहा?
एफबीआई के सह-उप निदेशकों क्रिस्टोफर राइया और एंड्रयू बेली की ओर से कर्मचारियों को भेजे गए संदेश में रिपोर्ट का बचाव किया गया है। संदेश के अनुसार, पुरानी गलतियों को छिपाने के बजाय उनका सामना करना जरूरी है। इसमें जवाबदेही तय करने और जिन चीजों में कमी रही, उन्हें ठीक करने की बात कही गई है। रिपोर्ट को एफबीआई के एक पुराने अध्याय के अंत और नए अध्याय की शुरुआत के रूप में भी बताया गया है।
क्या रिपोर्ट के बाद कोई कार्रवाई होगी?
- अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रिपोर्ट में कोई सिफारिश की गई है या नहीं। यह भी साफ नहीं है कि पुराने मामलों को लेकर एफबीआई आगे कोई नई कार्रवाई करेगी या नहीं। एजेंसी ने रिपोर्ट पर सार्वजनिक रूप से विस्तृत टिप्पणी नहीं की है। इतना जरूर कहा गया है कि रिपोर्ट का उद्देश्य संगठन में जवाबदेही बढ़ाना और जनता का भरोसा मजबूत करना है।
- रिपोर्ट के सामने आने के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एफबीआई ने अपने इतिहास के किन मामलों को इसमें शामिल किया है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि क्या रिपोर्ट केवल आंतरिक समीक्षा तक सीमित रहेगी या इसके आधार पर अधिकारियों और पुराने फैसलों पर कार्रवाई होगी।
- एफबीआई के भीतर भेजे गए संदेश में रिपोर्ट को संस्थागत जवाबदेही और जनता का भरोसा बढ़ाने से जोड़ा गया है। वहीं, आलोचकों ने पटेल के कार्यकाल में हुई कुछ जांचों और कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। फिलहाल रिपोर्ट के पूरे विवरण सामने नहीं आए हैं। इसलिए यह साफ नहीं है कि इसमें किन घटनाओं को शामिल किया गया है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। रिपोर्ट का विस्तृत विवरण सामने आने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।