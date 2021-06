जर्मनी में चाकू से हमला : तीन लोगों की मौत, संदिग्ध हमलावर गिरफ्तार

जर्मनी के बवेरिया के वुर्जबर्ग शहर में एक शख्स ने चाकू से हमला कर तीन लोगों की जान ले ली। साथ ही इस हमले में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। जर्मनी के अधिकारियों ने बताया कि हमलावर को गोली मारकर घायल किया गया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जा सकी।

Three people were killed & several others injured in a knife attack in the city of Würzburg in Bavaria, Germany. Police have detained the suspected attacker: German media