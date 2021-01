श्रीलंका की नौसेना के पोत की टक्कर से तीन मछुआरों की मौत, भारत ने जताया कड़ा एतराज

श्रीलंका की नौसेना के पोत की टक्कर से भारतीय मछुआरों की नौका पलटने व तीन की मौत होने पर भारत ने श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के समक्ष कड़ा एतराज जताया है। बताया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौका का श्रीलंका पोत ने पीछा किया, इसी दौरान टक्कर हो गई। घटना में श्रीलंका के भी एक नागरिक की मौत हुई है।

Our strong protest in regard to this incident was conveyed by our High Commissioner to the Sri Lankan Foreign Minister today. A strong demarche was also made to the Sri Lankan Acting High Commissioner in New Delhi: Ministry of External Affairs (MEA) https://t.co/Yx3IpL0mGY