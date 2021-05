लंदन : कंजर्वेटिव पार्टी ने उपचुनाव में लहराया जीत का परचम, 1974 से था लेबर पार्टी का कब्जा

{"_id":"6095e4e54f91b678a2247184","slug":"the-conservative-party-jill-mortimer-won-the-byelection-against-labor-party-in-london","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0902\u0926\u0928 : \u0915\u0902\u091c\u0930\u094d\u0935\u0947\u091f\u093f\u0935 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0928\u0947 \u0909\u092a\u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0939\u0930\u093e\u092f\u093e \u091c\u0940\u0924 \u0915\u093e \u092a\u0930\u091a\u092e, 1974 \u0938\u0947 \u0925\u093e \u0932\u0947\u092c\u0930 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u093e \u0915\u092c\u094d\u091c\u093e","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 08 May 2021 06:40 AM IST