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Nepal Floods: Did China's Deception Cause Massive Devastation in Nepal?
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नेपाल बाढ़: क्या चीन के धोखे से नेपाल में आई भयंकर तबाही? बच सकती थी कई जिंदगियां!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 26 Aug 2026 09:45 PM IST
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नेपाल बाढ़: क्या आपदा में चीन ने नेपाल को दिया धोखा? क्या चीन ने बाढ़ की जानकारी नेपाल से छिपाई? क्या आपदा के समय चीन की लापरवाही से नेपाल की मुश्किलें बढ़ी?
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