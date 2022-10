{"_id":"6349969a072b7f07be336db9","slug":"tense-and-uncertain-geopolitical-environment-could-trigger-supply-concerns-in-the-winter-for-crude-and-natur","type":"story","status":"publish","title_hn":"आईएमएफ-विश्व बैंक बैठकः वित्त मंत्री बोलीं, अनिश्चित भू-राजनीतिक माहौल से ऊर्जा आपूर्ति पर असर","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेतावनी दी कि तनावपूर्ण और अनिश्चित भू-राजनीतिक वातावरण सर्दियों में कच्चे और प्राकृतिक गैस जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए ताजा आपूर्ति चिंताओं को बढ़ा सकता है, लेकिन मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों और संरचनात्मक सुधारों के पीछे भारत के आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर उम्मीदें जताई। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध का वैश्विक ऊर्जा प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है, आपूर्ति और मांग के पैटर्न को बाधित किया और लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों को भंग किया।

उन्होंने कहा कि इसने दुनिया भर के कई उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे कई देशों, उद्योगों और पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की विकास समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सीतारमण ने विश्व बैंक समूह को संसाधन जुटाने के लिए नवीन तरीके तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया।सीतारमण ने कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति नियंत्रण एक प्रमुख चिंता का विषय होगा। विकसित दुनिया में शेयर बाजारों की ओर से एक वास्तविकता जांच हर जगह विकास का दौर वापस ला सकती है। हालांकि, मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों और सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों और पहलों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है।आईएमएफ और विश्व बैंक की नवीनतम वार्षिक बैठक में सीतारमण ने कहा कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के खतरे के साथ-साथ सख्त वित्तीय स्थिति और बढ़ती ब्याज दरों ने दीर्घकालिक विकास को वापस लाने और महामारी के कारण होने वाले झटके को दूर करने के प्रयासों के लिए बड़ी चुनौतियां पेश की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी सामूहिक प्राथमिकता नवाचार से प्रेरित जन-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना, नए विकास चालकों को पोषित करना और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को पटरी पर लाना होना चाहिए।सीतारमण ने कहा कि वैश्विक बाधाओं के बावजूद आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2022 और 2023 दोनों के लिए छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अप्रैल से जुलाई 2022 की अवधि के लिए उपलब्ध आर्थिक संकेतक पूर्वानुमान की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और 8 प्रमुख उद्योग औद्योगिक गतिविधियों को मजबूत करने की ओर इशारा करते हैं।