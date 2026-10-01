सीरिया में यात्री बस पर हमला: अंधाधुंध फायरिंग से सात लोगों की मौत; घर लौट रहे कर्मचारियों पर बरसीं गोलियां

सीरिया के उत्तर-पश्चिमी इलाके में बुधवार देर रात एक छोटी यात्री बस को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। हमले में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हुए। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सरकारी समाचार एजेंसी SANA के मुताबिक, हमला पश्चिमी सीरिया के होम्स प्रांत में मस्याफ पुल के पास हुआ। हमले के पीछे किसका हाथ था और इसका मकसद क्या था, यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका है। किसी संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।अधिकारियों के अनुसार, बस में सवार लोग एक कंपनी के कर्मचारी थे और काम खत्म करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। गोलीबारी के बाद प्राथमिक राहत दल ने घायलों और अन्य पीड़ितों को होम्स शहर के आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया।घटना के बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बस के अंदर खून के निशान और टूटे हुए कांच मिले। अधिकारियों ने अभी तक किसी व्यक्ति या संगठन को हमले में संदिग्ध के तौर पर नामित नहीं किया है।होम्स की आंतरिक सुरक्षा बलों के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल बासेम मोहम्मद शाबान ने सरकारी समाचार एजेंसी SANA से कहा कि इस हमले को होम्स की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।सीरियाई अधिकारियों के सामने लंबे समय से चली आ रही हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश में 13 साल से अधिक समय तक चले युद्ध और 2024 के अंत में असद शासन के पतन के बाद भी कई इलाकों में सुरक्षा संबंधी घटनाएं सामने आती रही हैं।अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कई नियोजित हमलों और सशस्त्र समूहों की गतिविधियों को नाकाम किया है। इसके बावजूद राजधानी दमिश्क समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में गोलीबारी और विस्फोट की घातक घटनाएं होती रही हैं।