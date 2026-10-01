'हीरो हैं स्मित मच्छार': भारतीय पायलट की बहादुरी की तारीफ, पीएम मोदी-नेतन्याहू और ट्रंप समेत किस-किस ने सराहा?

यात्री यानिव हयून भी बने चर्चा का केंद्र

इस घटना में इस्राइली यात्री यानिव हयून की भूमिका भी सामने आई है। हयून ने बताया कि वह कॉकपिट में पहुंचे तो कथित हमलावर विमान के नियंत्रण वाले उपकरणों के पास था। उन्होंने उसे पीछे से पकड़कर वहां से हटाया और विमान को नियंत्रित करने में मदद की।

हयून ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान यह भी बताया था कि उन्हें विमान के नियंत्रण के बारे में कुछ जानकारी टीवी के कार्यक्रम 'एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन' से मिली थी। नेतन्याहू ने उन्हें भी ‘हीरो’ बताया।





कौन हैं कैप्टन स्मित मच्छार?

कैप्टन स्मित मच्छार अनुभवी भारतीय पायलट हैं। रिपोर्टों के अनुसार, उनके पास 13 साल से ज्यादा का कमर्शियल एविएशन अनुभव है और उन्होंने करीब 9,750 घंटे उड़ान भरी है। वह मुख्य रूप से बोइंग 737 विमान उड़ाते रहे हैं।

फ्लाईदुबई में शामिल होने से पहले उन्होंने करीब 11 साल तक भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट में काम किया था, जहां वह लाइन ट्रेनिंग कैप्टन भी रहे। वह जून 2022 में फ्लाईदुबई से जुड़े थे।

कैसे बिगड़ी थी स्थिति?

फ्लाइट दुबई से तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान कॉकपिट में कथित तौर पर दोनों पायलटों के बीच झड़प हुई और कैप्टन मच्छार घायल हो गए। विमान ने अचानक तेजी से ऊंचाई खोनी शुरू कर दी।





यात्रियों ने विमान में तेज झटके महसूस किए। कुछ यात्रियों के मुताबिक, विमान के अचानक नीचे जाने से लोग घबरा गए और उन्हें लगा कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसी दौरान यात्रियों और क्रू के कुछ सदस्यों ने कॉकपिट में पहुंचकर स्थिति को संभालने में मदद की।

हमले के पीछे क्या था मकसद?

घटना के पीछे कथित हमलावर का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और यह पता लगाया जाना बाकी है कि हमलावर ने ऐसा क्यों किया और क्या उसके कोई सहयोगी थे।

उन्होंने ईरान की संभावित भूमिका को लेकर भी कहा कि इस समय कुछ कहना जल्दबाजी होगी और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि जांच पूरी होने तक नहीं हुई है।





फ्लाईदुबई ने इस्राइल की उड़ानें अस्थायी रूप से रोकीं

घटना के बाद फ्लाईदुबई ने जांच पूरी होने तक इस्राइल से जुड़ी अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। इस बीच संबंधित अधिकारी घटना की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं।

पूरे घटनाक्रम में कैप्टन स्मित मच्छार की भूमिका को लेकर भारत, इस्राइल और अमेरिका समेत कई जगहों से सार्वजनिक तौर पर सराहना सामने आई है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में उनकी भूमिका और इसके बाद यात्रियों व क्रू के हस्तक्षेप को विमान को सुरक्षित उतारने की प्रक्रिया में अहम माना जा रहा है।